USSTRATCOM lève les sourcils avec un tweet gibérien ⋆ 10z viral

Les erreurs typographiques se produisent tout le temps dans les tweets. Parfois, ce n’est qu’une simple faute d’orthographe; Parfois, c’est quelqu’un qui pousse accidentellement un téléphone déverrouillé dans une poche ou un sac.

Mais c’est un tout autre niveau de magnitude tweeté lorsque le tweet de poche provient de l’agence militaire qui est littéralement responsable de nous protéger des frappes nucléaires.

Le Commandement stratégique des États-Unis, également connu sous le nom d’USSTRATCOM, est l’un des commandements unifiés relevant du ministère de la Défense et ses responsabilités assignées «comprennent la dissuasion stratégique; opérations nucléaires; opérations spatiales; opérations électroniques conjointes du spectre; grève mondiale; défense antimissile; et analyse et ciblage. » USSTRATCOM est situé à Offutt Air Force Base près d’Omaha, dans le Népal et surveille tout, du trafic mondial de satellites, des débris spatiaux et des stratégies de défense antimissile en cours.

Dimanche soir, le compte Twitter officiel de l’USSTRATCOM a publié une ligne de charabia, « ; l ;; gmlxzssaw » et a rapidement suivi avec un autre tweet, « Excuse pour toute confusion. Veuillez ignorer ce message. «

Les deux tweets ont ensuite été supprimés, mais peuvent être vus dans la capture d’écran en haut de cet article.

Les utilisateurs de Twitter, si vous pardonnez le jeu de mots, sont devenus balistiques au-dessus de la douceur de la brume, y compris plusieurs références au film de 1983, WarGames.

que diriez-vous d’un beau jeu de solitaire – Seth Trueger (@MDaware) 29 mars 2021

Bien maintenant. C’est rassurant. – 🌊🇺🇸The Masked Carrie Sweet🇺🇸🌊 (@ CarrieSweet2017) 28 mars 2021

Le charabia de numérotation bout à bout du Commandement stratégique américain sur Twitter pourrait expliquer pourquoi il ne devrait pas être sur Twitter. – Matthew Salzwedel (@mrsalzwedel) 29 mars 2021

Tout le monde n’est pas obligé d’être sur Twitter. Surtout les gens qui pourraient accidentellement déclencher des guerres nucléaires. Mais je suis juste à l’ancienne, je suppose. – Matthew Salzwedel (@mrsalzwedel) 29 mars 2021

18 USC §1038 (a) & 18 USC §831 en font un crime fédéral de créer un canular qui fait croire aux gens que des matières nucléaires vont être utilisées contre des citoyens américains. ; l ;; gmlxzssaw – Un crime par jour (@CrimeADay) 29 mars 2021

pas vraiment comment j’ai imaginé la fin du monde mais pas entièrement surpris – Papa blague Panda (@TrashPandaFTW) 28 mars 2021

Nos voisins du nord ont eu quelques mots d’encouragement amicaux:

Ces choses arrivent.

Cela pourrait même vous arriver un jour. C’est bon, les gars. – Forces canadiennes en 🇺🇸 (@CAFinUS) 28 mars 2021

Mediaite a contacté le contact des relations avec les médias de l’USTRATCOM pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse à l’heure de la presse.

Vous avez un conseil que nous devrions savoir? [email protected]