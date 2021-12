UST se multiplie par 55 pour devenir le 4e plus grand stablecoin, l’écosystème Terra DeFi accumule B en actifs

Stablecoins

UST se multiplie par 55 pour devenir le 4e plus grand stablecoin, l’écosystème Terra DeFi amasse 18 milliards de dollars d’actifs

AnTy28 décembre 2021

Comme l’avait prédit le PDG de Terra Do Kwon plus tôt cette année, le stablecoin TerraUSD (UST) a atteint 10 milliards d’approvisionnement avant la fin de 2021.

«La capitalisation boursière UST est désormais de 10 milliards de dollars, le premier stablecoin décentralisé à franchir cette étape. Il n’y a plus de doute sur l’adéquation du marché des produits de la monnaie décentralisée dans les économies décentralisées », a commenté Kwon lundi.

Terra est un stablecoin à gestion algorithmique indexé sur le dollar américain par son actif natif, LUNA. Le stablecoin a commencé l’année à un peu moins de 181 millions de dollars, ce qui représente une croissance de plus de 55 fois.

Avec cela, l’UST est devenu le quatrième plus grand stablecoin après l’USDT (78 milliards), l’USDC (42 milliards) et le BUSD (14,6 milliards). Après UST vient DAI avec une offre de 9,3 milliards. L’offre totale de pièces stables a maintenant dépassé les 150 milliards de dollars, contre seulement 29 milliards de dollars au début de l’année.

Pendant ce temps, l’actif natif de Terra, LUNA, a dominé les gains du marché, atteignant un nouveau sommet historique de 103,35 $ lundi. Au moment de la rédaction, la crypto-monnaie à capitalisation boursière de 32,7 milliards de dollars s’échangeait à 90,7 $, en hausse de 13 750 % cette année.

Cette croissance d’UST et de LUNA peut également être observée dans l’ensemble de l’écosystème Terra, car la valeur totale verrouillée (TVL) y a dépassé les 21 milliards de dollars, contre seulement 53 millions de dollars au début de 2021. Depuis hier, le TVL dans sa finance décentralisée (DeFi) l’écosystème a diminué; il se maintient toujours au-dessus de 18 milliards de dollars.

Terra arrive désormais à la deuxième place après les 157 milliards de dollars d’Ethereum, tandis que BSC arrive en troisième position avec 16,9 milliards d’actifs. Pendant ce temps, en 2021, l’écosystème DeFi total a ajouté 235 milliards de dollars pour amasser 253 milliards de dollars d’actifs.

Avec une domination de 46,89 %, le projet de marché monétaire Anchor est à la tête de DeFi TVL de Terra, suivi de LIDO et d’Astroport.

Il y a quelques mois, dans une interview, Kwon avait déclaré que plus de 160 projets seraient lancés sur le projet de blockchain sud-coréen d’ici le début de l’année prochaine.

