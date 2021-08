USWNT vs Canada score en direct, mises à jour, faits saillants de la demi-finale olympique de football féminin 2021 ⋆ .

in

Cela promet d’être un autre affrontement captivant entre deux équipes qui ne s’aiment pas : l’équipe nationale féminine des États-Unis tentera de se qualifier pour un autre match pour la médaille d’or lorsqu’elle affrontera une équipe canadienne qui espère surmonter l’obstacle des demi-finales pour le premier temps après les médailles de bronze en 2008 et 2012.

Le Canada est impatient de changer la couleur de la médaille, d’autant plus qu’il pourrait s’agir des derniers Jeux olympiques pour la légende de 38 ans Christine Sinclair, qui a le plus de buts internationaux de tous les joueurs, homme ou femme. Le seul problème est que les Canadiens ont vaincu les États-Unis en 20 ans.

Les Canadiens, classés au huitième rang, sont connus pour être difficiles à battre défensivement, et un USWNT qui a connu ses difficultés dans ce tournoi (record 1-1-2) pourrait avoir du pain sur la planche.

Ces deux équipes se sont déjà rencontrées deux fois dans des scénarios à élimination directe olympique et elles étaient toutes les deux des affaires de prolongation, les États-Unis devenant vainqueurs à chaque fois. L’exemple le plus récent est survenu lors des demi-finales olympiques de Londres 2012, où l’Américain Alex Morgan a marqué le dernier but de l’histoire des Jeux olympiques pour assurer une folle victoire 4-3 aux Américains.

14e minute : La gardienne de l’USWNT, Alyssa Naeher, touche le ballon après une touche de Nichelle Prince. Quelques instants plus tard, Prince descend dans la surface, mais c’est un tacle net de la défenseure américaine Becky Sauerbrunn.

12e minute : La Canadienne Janine Beckie donne le ballon au milieu de terrain. Si le Canada veut avoir une chance, il devra faire un meilleur travail pour prendre soin du ballon.

10e minute : L’USWNT continue d’être sur le devant de la scène. La dernière action se termine par un centre d’Alex Morgan qui est facilement arrêté par la gardienne Stéphanie Labbe.

4ème minute : Ashley Lawrence percute Lindsey Horan et le milieu de terrain américain est secoué. Elle récupère, mais rien n’est sorti du coup de pied arrêté.

1ère minute : Étaient hors. Le Canada nous donne le coup d’envoi.

3h45 : Ashley Lawrence est sans doute la joueuse la plus influente de l’alignement canadien. Moment marquant pour elle :

3h40 : Vidéo hype pour faire monter l’adrénaline au petit matin :

3h24 : Ah oui, cette demi-finale de 2012 qu’aucun fan qui l’a regardée n’oubliera jamais. Il a terminé 4-3 en finale en prolongation :

6 joueurs actuels de l’USWNT ont participé à *cette* demi-finale olympique contre le Canada en 2012 :

– Sauerbrunn

-O’Hara

– Lloyd

– La bruyère

– Rapinoé

– Morgane 4 CanWNT actuel :

– Sinclair

– Scott

– Schmidt

– McLeod Il s’est passé beaucoup de choses en 9 ans, mais aucun de ces 10 joueurs n’oubliera ce match. – Vaxwell Smart (@Gen_Yenter) 30 juillet 2021

3h21 : Encore un début précoce, mais celui-ci promet d’en valoir la peine :

Onze de départ de l’USWNT contre le Canada

L’entraîneur-chef américain Vlatko Andonovski donne Lynn Williams un autre départ à l’aile après avoir inscrit un but et une passe décisive contre les Pays-Bas. Mais le mouvement le plus surprenant pourrait être ce défenseur central régulier Abby Dahlkemper, qui a connu quelques mauvais moments défensifs en phase de groupes, ne fait même pas partie de l’équipe de la journée.

Pour le Canada, l’entraîneur-chef Bev Priestman reste fidèle à l’équipe qui a réussi le match contre le Brésil lors d’une séance de tirs au but en quart de finale. Vanessa Gilles, qui a fait un match sensationnel contre les Brésiliennes, conserve sa place de défenseur centrale devant Shelina Zadorsky, et Allysha Chapman revient à l’arrière gauche malgré de lourdes minutes de prolongation il y a trois jours.

PLUS: Liste de l’équipe olympique féminine des États-Unis

Etats-Unis

Composition de départ (4-3-3, de gauche à droite) : 1-Alyssa Naeher — 2-Crystal Dunn, 12-Tierna Davidson, 4-Becky Sauerbrunn, 5-Kelley O’Hara — 9-Lindsey Horan, 8-Julie Ertz, 16-Rose Lavelle — 21-Lynn Williams, 13-Alex Morgan, 7-Tobin Heath

Suppléants : 18-Adrianna Franch-GK, 14-Emily Sonnett, 20-Casey Krueger, 3-Samantha Mewis, 15-Megan Rapinoe, 11-Christen Press, 10-Carli Lloyd

Assis dehors : 22-Jane Campbell-GK, 17-Abby Dahlkemper, 6-Kristie Mewis, 19-Catarina Macario

Canada

Partants (4-4-2, de gauche à droite) : 1-Stephanie Labbe-GK — 2-Allysha Chapman, 14 Vanessa Gilles, 3-Kadeisha Buchanan, 10-Ashley Lawrence — 5-Quinn, 11-Desiree Scott, 12-Christine Sinclair, 17-Jessie Fleming — 16-Janine Beckie, 15-Nichelle Prince

Suppléants : 18-Kailen Sheridan-GK, 4-Shelina Zadorsky, 21-Gabrielle Carle, 7-Julia Grosso, 9-Adriana Leon, 6-Deanne Rose, 19-Jordyn Huitema

Assis dehors : 22-Erin McLeod-GK, 8-Jayde Rivière, 20-Sophie Schmidt, 13-Evelyne Viens

Comment regarder la demi-finale olympique des États-Unis contre le Canada

Date: Lundi 2 août

Temps: 4 h HE

Chaînes de télé: Réseau américain

Télévision en espagnol : Telemundo

Streaming: fuboTV, NBCOlympics.com, TelemundoDeportes.com, application NBC Sports et application Telemundo Deportes (avec authentification de l’utilisateur)

Canada en streaming : Radio-Canada.ca

USA vs Canada sera diffusé en direct sur USA Network et Telemundo à 4 h HE. Les deux réseaux sont disponibles pour être diffusés aux États-Unis sur fuboTV (essai gratuit de 7 jours).

Tous les matchs de football olympiques sont également diffusés aux États-Unis sur NBCOlympics.com, TelemundoDeportes.com, l’application NBC Sports et l’application Telemundo Deportes, le tout avec authentification de l’utilisateur.

Le match sera diffusé au Canada en direct sur CBC.ca.