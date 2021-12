UTA achète MediaLink ; Le PDG du cabinet de conseil stratégique devient partenaire – Report Door

Après quelques mouvements habiles de Wall Street plus tôt ce mois-ci, UTA se développe maintenant rapidement avec l’acquisition de la société de conseil stratégique MediaLink.

Déjà présente dans les cercles de branding et de marketing avec ses divisions internes UTA ​​Marketing et UTA Brand Studio, l’agence uber a racheté la société fondée par Michael Kassan à la société britannique Ascential PLC pour environ 125 millions de dollars. Le média britannique B-to-B, propriétaire du Cannes Lions International Festival of Creativity, a racheté la société de conseil et de services aux entreprises en 2017 pour une contrepartie initiale en espèces de 69 millions de dollars.

Dans le cadre de l’achat de grande envergure d’UTA, les 150 employés de MediaLink à LA, NYC, Chicago et Londres rejoindront immédiatement les 1 300 employés d’UTA dans le monde. De plus, Kassan, membre du Temple de la renommée de l’American Advertising Federation, deviendra partenaire d’UTA et conservera son poste de PDG chez MediaLink, qui a ouvert ses portes en 2003.

« Il s’agit d’une expansion motivée par deux choses », a déclaré le PDG d’UTA, Jeremy Zimmer, à Report Door ce soir à propos de la décision d’acheter MediaLink.

« Premièrement, l’opportunité de travailler avec un grand entrepreneur comme Michael Kassan et de travailler avec la grande entreprise qu’il a bâtie », a déclaré l’exécutif. «Mais aussi, cela renforce et électrise vraiment notre stratégie, qui est très axée sur la façon dont nous nous intégrons davantage aux marques. Comment nous travaillons plus étroitement avec les marques, créons des opportunités pour nos clients de travailler plus étroitement avec les marques et de vraiment aider à naviguer dans l’univers de plus en plus complexe auquel les marques sont confrontées à mesure que les médias passent au streaming et que de plus en plus de points de vente traditionnels où les marques ont annoncés sont de moins en moins critiques pour le public.

Un cortège de connexion au CES et à l’événement annuel Cannes Lions, entre autres au fil des ans, MediaLink a une clientèle qui comprend Disney, AT&T, un répertoire de C-suiters et de blue chippers.

« Si vous réunissez ces deux organisations, je pense que le ciel est la limite en termes d’aide aux marques, comme l’a dit Jeremy », a déclaré mercredi soir Kassan, basé à Los Angeles, à propos du diagramme de Venn entre UTA et MediaLink. « J’ai toujours regardé le talent que représente UTA, ce sont des marques au même titre que General Motors, ou AT&T ou l’une des marques avec lesquelles nous travaillons tous. Rassembler cela est le préverbal un plus un devrait être égal à environ 10 », a ajouté Kassan.

Le jeu de croissance d’UTA survient alors que les autres grandes agences de joueurs WME et CAA ont secoué leur augmentation ces derniers mois. Pour le premier, la société mère dirigée par Ari Emanuel et Patrick Whitesell, Endeavour Group Holdings, a organisé une introduction en bourse réussie en avril et a vu son cours de bourse se maintenir relativement stable au cours des mois suivants. En ce qui concerne ces derniers, la CAA a acheté des partenaires ICM solides dans le domaine du sport et de la littérature à la fin du mois de septembre pour consolider deux des «quatre grandes» agences de talent autoproclamées.

Plus tôt ce mois-ci, UTA a lancé SPAC UTA Acquisition Corp sur le NASDAQ avec l’objectif de lever plus de 200 millions de dollars à investir dans l’espace de jeu.

Dans ce contexte, et avec l’accord MediaLink maintenant conclu, Zimmer dit que plus est à venir.

« UTA va continuer à croître », déclare le co-fondateur de l’agence. « C’est un environnement incroyable pour nous et nous prévoyons d’en profiter », a déclaré Zimmer à propos de la décision MediaLink. « Nous voulons continuer à créer des capacités et des opportunités pour les clients et c’est une excellente occasion de pouvoir le faire. »

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et PWC ont conseillé UTA lors de l’achat. Michael Kassan a été conseillé sur l’affaire par Michelman & Robinson.