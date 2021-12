UTA acquiert la société de conseil stratégique MediaLink dans le cadre d’un accord de 125 millions de dollars

Le PDG d’UTA, Jeremy Zimmer. Crédit photo : UTA

United Talent Agency a officiellement acquis la société de conseil stratégique MediaLink, basée à New York, à la société britannique Ascential (LSE : ASCL) dans le cadre d’un accord de 125 millions de dollars.

UTA, qui a discrètement exécuté plusieurs signatures et acquisitions de premier plan dans l’industrie de la musique en 2021, a dévoilé le rachat via une publication officielle aujourd’hui. L’accord « établira fermement la position de leader d’UTA au croisement de la stratégie, de la technologie, du divertissement et du marketing », ont déclaré les dirigeants, et MediaLink, 18 ans, est sur le point de « maintenir sa marque puissante et son organisation complète » à l’avenir.

Sur ce front, le cabinet de conseil et son équipe de plus de 150 personnes, qui opère à partir de bureaux à New York, LA, Londres et Chicago, ne seront pas confrontés à des licenciements immédiats. Au lieu de cela, UTA « s’attend à ce que l’entreprise continue d’embaucher et de se développer » tout en offrant « son mélange unique de services de conseil ».

Au niveau exécutif, le fondateur et PDG de MediaLink, Michael Kassan, en plus de rejoindre UTA en tant que partenaire, continuera à diriger l’entreprise nouvellement acquise. UTA Marketing est sur le point de devenir une division de MediaLink, rebaptisée UTA Entertainment & Culture Marketing. Et les co-responsables d’UTA Marketing, David Anderson et Julian Jacobs, ont, pour leur part, rejoint l’« équipe de direction exécutive » de MediaLink.

En ce qui concerne les fonctions post-accord de MediaLink, le communiqué d’UTA indique que la société a « créé l’un des réseaux de conseil les plus enviables au monde de relations C-suite dans les domaines du divertissement, de la technologie, des marques, du marketing et de la finance ».

Lesdites relations incluent « des rôles de conseil de confiance avec plus de 50 % des « entreprises les plus admirées au monde » de Fortune », indique le texte, en plus de « sept des 10 plus grandes sociétés de médias mondiales ainsi qu’une multitude de grandes marques mondiales ».

Abordant l’achat de plusieurs millions de dollars dans un communiqué, le PDG d’UTA, Jeremy Zimmer, a souligné les avantages perçus en termes d’offre aux clients de son agence « des opportunités de croissance future ».

« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir eu l’opportunité d’accueillir Michael et son équipe à UTA », a déclaré en partie Zimmer, 63 ans. « Je sais qu’UTA bénéficiera de leurs connaissances, de leurs relations et de leur expertise. Et cette acquisition est un signal clair qu’UTA considère son travail à l’intersection du divertissement, des marques et du marketing comme un pilier central des futures opportunités de croissance que nous sommes en mesure d’offrir à nos clients.

Ces derniers points pourraient s’avérer importants dans les années à venir. Alors que d’autres agences de talent ont considérablement réduit (ou vendu) leurs opérations de musique et de tournée au milieu de la pandémie, UTA, comme indiqué au début, a signé des actes tels que Lil Wayne et Marshmello.

De plus, UTA – qui a lancé un SPAC axé sur les jeux et une pratique NFT en 2021 – a acheté en mars la Echo Location Talent Agency de Londres, qui comptait à l’époque des clients tels que DaBaby, NBA YoungBoy et Waka Flocka Flame.