UTA signe Marshmello pour une représentation mondiale

Le DJ et producteur Marshmello a signé avec l’agence mondiale de talents UTA. UTA le représentera dans tous les domaines du monde.

Marshmello a connu des singles et des collaborations avec certaines des plus grandes stars de l’industrie musicale. Juice WRLD, Halsey, Demi Lovato, Bastille, Kane Brown, Selena Gomez, Jonas Brothers et bien d’autres. Le DJ emblématique a réussi à accumuler 10,5 milliards de streams rien que sur Spotify – il est l’un des 30 artistes les plus streamés de la plateforme au monde. Il est également le troisième artiste le plus abonné sur YouTube.

Le concert numérique de Marshmello en 2019 à Fortnite a battu des records à l’époque. Le set de 10 minutes du DJ a attiré un record de 10,7 millions et a ouvert la voie à des concerts numériques massifs comme Travis Scott et d’autres. Marshmello a remporté un American Music Award du meilleur artiste électronique en 2018.

Marshmello rejoint une énorme liste d’artistes à UTA, dont Post Malone, Deadmau5, Bad Bunny, YG, The Jonas Brothers, Young Thug, Tyga, Halsey, Machine Gun Kelly, Tierra Whack et d’autres. Marshmello continuera d’être géré par Moe Shalizi du groupe Shalizi.

Marshmello a également sa propre marque de guimauves fourrées au chocolat appelées Stuffed Puffs. Il a également lancé une chaîne de divertissement pour enfants appelée Melodees.

UTA Music a une liste de clients qui va des icônes intemporelles aux superstars émergentes. L’organisation se concentre sur les opportunités non seulement dans la musique, mais aussi dans la télévision, les jeux, la présence numérique, l’édition, la mode et d’autres secteurs verticaux.

Au cours des dernières années, le groupe de musique s’est considérablement développé dans plusieurs domaines, notamment les partenariats de marques musicales, le crossover musical, le marketing de tournées, l’innovation musicale et la musique électronique avec l’acquisition de Circle Talent Agency.

UTA a acquis CTA en 2018, lorsque Marshmello était représenté par CTA. Le CTA a été formé par Kevin Gimble dans les années 90. Gimble a fait appel à Steve Gordon pour l’aider à gérer la liste des talents de l’agence.

Cette fusion a permis à la liste de clients du CTA d’accéder à l’ensemble des domaines de pratique d’UTA. Cela comprend les plateformes de contenu numérique, les films, la télévision, les actualités diffusées, les jeux vidéo, les livres, les beaux-arts, l’image de marque, les licences et les allocutions.