Utah Jazz, analyse de l’équipe et rotation de la saison NBA 2021/2022

La solidité est le premier pas vers la gloire et Jazz de l’Utah C’est une franchise maîtresse dans cette vertu. Depuis de nombreuses années, ils ont une identité propre, une capacité compétitive très remarquable et se sont imposés comme l’une des équipes qui font le mieux circuler le ballon et subordonnent les intérêts individuels à l’intérêt collectif. Quin Snyder veut franchir la prochaine étape, la plus excitante et la plus complexe, qui est de devenir une grande équipe pour devenir un candidat ferme pour le ring. Ils n’auront pas la tâche facile dans la Conférence Ouest, mais ils continuent de faire confiance au bloc qui les a portés à un grand niveau et ils ont su se déplacer sur le marché d’une manière très remarquable.

A tel point que deux ajouts se démarquent des autres et prédisent des émotions fortes en tant que pièces qui complètent une machine parfaitement assemblée : Rudy Gay et Hassan Whitesade. Avoir un grand attaquant du talent et de la capacité offensive des anciens Spurs sera un cadeau divin pour un Snyder qui peut employer de nombreux joueurs très différents aux 3 et 4. De plus, l’organigramme de l’équipe est fait pour jouer avec un 5 grands. et intimidant, comme Gobert, et la signature de Whiteside implique que lorsque le Français se reposera, le schéma de jeu ne devra pas être modifié puisque celui qui était un centre de référence à Miami a des conditions très similaires au Français.

départs: Derrick Favors et Santi Aldama

Transferts: Rudy Gay. Hassan Whiteside, Eric Paschall et Jared Butler

Il ne fait aucun doute qu’une faiblesse apparente pour l’équipe de Salt Lake City pourrait être la position de meneur, car Mike Conley devra abaisser son niveau à un moment donné et une blessure laisserait la recrue prometteuse Jared Butler comme le seul atout sérieux. L’espoir est grand que cette star vétéran et ce jeune duo émergent se concrétiseront, Conley assumant un mentorat important de la recrue. Le jeu extérieur gagne tout en position de garde, avec Donovan Mitchell comme joueur vedette de l’équipe, bien épaulé par Royce O’Neal et Jordan Clarkson. Le renseignement européen continue de remporter le 3, puisqu’on suppose que Gay jouera le 4, en alternance avec Paschall. Les deux grands centres conditionneront beaucoup le jeu et seront décisifs.

Analyse de l’équipe et de la rotation de l’Utah Jazz lors de la saison NBA 2021/2022

Socles: Mike Conley, Jared Butler et Trent Forrest

Escortes: Donovan Mitchell, Royce O’Neal, Jordan Clarkson et Miye Oni

Avant-toit: Joe Ingles, Bogdan Bogdanovic et Elijah Hughes

Puissance en avant : Rudy Gay, Eric Paschall et Jarrell Brantley

Pivots: Rudy Gobert et Hassan Whiteside