Utah Jazz bat les Boston Celtics dans l’un des meilleurs matchs offensifs de la NBA

Jazz de l’Utah a réussi à remporter ce matin l’un des meilleurs matchs en attaque qui ont été vus cette saison en NBA. Il l’a atteint avant Celtics de Boston et pour un résultat de 130-137 (sans extensions).

Donovan Mitchell (34 points et six passes) et Mike Conley (29 points, quatre rebonds et sept passes) ont été ceux qui ont mené la victoire de l’équipe de Salt Lake City. Les performances de Jayson Tatum (37-6-5) et Dennis Schröder (26 points et trois passes décisives) n’ont servi à rien aux Celtics.

7-7 sur trois. En l’an 15. # TakeNote | @ mconley11 pic.twitter.com/JOW8koezpb – Utah Jazz (@utahjazz) 4 décembre 2021