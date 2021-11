Utah Jazz bat les Milwaukee Bucks et ajoute au solde négatif

La gueule de bois du succès est l’un des facteurs les plus difficiles auxquels le monde du sport et dollars de Milwaukee il y est immergé. Champions de la NBA l’année dernière après avoir passé plusieurs saisons à poursuivre avec enthousiasme cet objectif suprême, ceux de Giannis Antetokounmpo Ils ne finissent pas par trouver un moyen d’assembler toutes les pièces et de développer ce jeu dynamique qui a fait d’eux des dominants. Ils ont reçu Jazz de l’Utah, l’une des équipes les plus en forme aujourd’hui, qui a une nouvelle fois fait preuve de puissance en s’imposant en 95-107 et debout avec un bilan de 5-1, tout en laissant aux champions en titre plus de défaites que de victoires, et le sentiment qu’il faut changer les choses.

Quelque chose de solide, de tangible et de prometteur se prépare dans le Jazz depuis des années. Lorsqu’une équipe affiche une tendance positive depuis plusieurs années et brûle des étapes dans sa progression, il est évident que quelque chose se passe très bien. Reste à franchir la dernière étape, la plus complexe, celle qui fait d’eux de sérieux prétendants au titre et une équipe capable de tout en playoffs. Pour ce faire, rien de mieux que de gagner des matchs en saison régulière et de réguler un style de jeu très marqué, dans lequel le ballon est moins partagé qu’on pourrait s’y attendre, mais dans lequel il y a une énorme efficacité dans tout ce qui est fait. Donovan Mitchell continue de grandir en tant que star et a marqué 28 points, ayant l’air très bien entouré de Bojan Bogdanovic (14), Jordan Clarkson (15) et, en particulier, Mike coley (20), dont l’expérience est la clé de ce projet.

Milwaukee Bucks n’avait qu’une précision de 29,3% sur 3s

Le bien de Rudy Gobert en fermant la peinture et en mettant Giannis Antetokounmpo mal à l’aise et en devant constamment plier les balles. À ce moment-là, pourquoi dollars de Milwaukee gagner des matchs de ce niveau, ils ont besoin d’un grand succès dans le tir extérieur, ce dont ils étaient loin dans ce match, avec 29,3% en triples. Seul Grayson allen il a trouvé des parcours marquants en continu et le Wisconsin doit réagir maintenant s’il ne veut pas perdre le sillage des meilleures équipes de la Conférence Est. Pour sa part, Jazz de l’Utah présente ses lettres de créance une nuit de plus pour franchir ce dernier saut qualitatif et dominer la ligue, au moins, en saison régulière.