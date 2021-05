Utah Jazz bat les Sacramento Kings (105-154)

29/04/2021 à 06:52 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner devant Kings de Sacramento loin de 105-154 dans une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs des Sacramento Kings ont réussi à gagner à domicile contre Mavericks de Dallas 113-106, tandis que l’Utah Jazz a perdu à l’extérieur avec Minnesota Timberwolves par 105-104. Avec ce résultat, Jazz de l’Utah Il compte 45 victoires en 62 matchs disputés, ce qui lui permet de rester en barrage. Pour sa part, Kings de SacramentoAprès le match, il resterait en dehors des positions Play-off pour l’instant avec 25 matchs gagnés sur 62 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un partiel de 11-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un résultat de 27-30. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe visiteuse a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a obtenu une autre course de 16-2 et a atteint une différence de 33 points (41-74) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 17-46. . Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 44-76 au compteur.

Au cours du troisième trimestre Jazz de l’Utah a continué à se distancer sur le tableau de bord, en effet, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 et a marqué l’écart maximum (42 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-40 et un total de 74 à 116. Enfin, au cours du dernier trimestre Jazz de l’Utah il a pris ses distances à nouveau dans la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 10-2 et avait une différence maximale de 54 points (98-152) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 31-38. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score final de 105-154 pour les joueurs de l’équipe à l’extérieur.

Pendant le match, Jazz de l’Utah a remporté la victoire grâce à 24 points, quatre passes et trois rebonds de Bojan Bogdanovic et les 23 points et trois rebonds de Jordan Clarkson. Les 18 points, sept passes et cinq rebonds de Buddy hield et les 18 points et deux rebonds de Richaun Holmes ils n’étaient pas assez pour Kings de Sacramento pourrait gagner la partie.

Dans le prochain match NBA, Jazz de l’Utah va affronter Soleils de phénix dans le Phoenix Suns Arena, lors de la prochaine réunion, Kings de Sacramento tu verras les visages avec Les Lakers de Los Angeles dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.