Utah Jazz, des clés pour penser qu’ils peuvent gagner une bague NBA

Les couvertures éternelles de la ligue. C’est ainsi que vous pouvez définir certains Jazz de l’Utah établis dans l’élite depuis des saisons et faisant des petits pas dans leur progression. Ils ne sont peut-être pas l’équipe la plus populaire pour ne pas avoir de superstar dans la ligue, mais ils ont réussi à cimenter leur propre style authentique basé sur un quintette des plus complets de toute la NBA et ils sont clairs sur ce qu’ils jouent. Il y a des automatismes défensifs et offensifs sur le terrain qui font que tout fonctionne comme un équipement parfait et qui en ont fait la seule équipe de la Conférence Ouest qui semble en mesure de remettre en question la suprématie des Warriors and Suns. Avec une séquence spectaculaire de 9 victoires en 11 matchs, les garçons de Quinn Snyder ils sont en mesure de faire un saut qualitatif.

Des joueurs avec une coupe européenne marquée, une intelligence tactique et un effort défensif très élevés, mais surtout, du talent. Tous ces facteurs sont réunis dans un mélange parfait de jeunes et moins jeunes, vétérans et novices, buteurs compulsifs et experts défensifs. Il n’y a pas de faille dans le schéma de jeu d’une équipe qui ne partage pas le ballon autant qu’on pourrait le penser, mais le fait efficacement pour profiter des écarts générés par la présence de Rudy Gobert dans la peinture. À tel point qu’ils sont devenus la première équipe de l’histoire à marquer 20 triplés ou plus en trois matchs consécutifs.

S’il est vrai qu’une part substantielle de son succès s’explique par le haut niveau de jeu des Donovan Mitchell, ce que vous faites mérite une attention particulière Mike Conley cette saison. Beaucoup pensaient que les meilleurs temps du meneur expérimenté étaient terminés, mais il double son pouls pour une ligue qui l’a toujours sous-estimé, avec une clairvoyance absolue lorsqu’il dirige l’équipe, mais aussi face au panier. Et c’est qu’il a une moyenne de 51% de field goal et 45% de triplés, des données irréfutables de tout ce qui aide à l’attaque et contribue à ce que l’Utah Jazz soit à moins de quatre matchs du leadership de la Conférence Ouest.

