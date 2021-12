Utah Jazz échappe à l’exploit de Porzingis et Brunson pour les Mavs

Je trouve que celui dans lequel ils ont joué est beaucoup plus égal et attrayant que prévu Utah Jazz et Dallas Mavericks pour clôturer une journée de Noël inoubliable. Ceux de Salt Lake City ont fini par l’emporter par 120-116 après que leur quintette de départ ait caillé un excellent match, avec Donovan Mitchell comme un grand leader avec 33 points. Chez les Texans, la réapparition de Kristaps Porzingis s’est fait remarquer, qui avec 27 points, avec ceux de Jalen Brunson, a maintenu jusqu’au bout le rêve de certains Mavs en difficulté au classement.

Share