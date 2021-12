Utah Jazz et les options de bague à court terme signent Danny Ainge

Discrets, loin du bruit médiatique de leurs concurrents, mais faisant des pas en avant sans équivoque dans l’objectif ambitieux de compléter un projet gagnant commencé il y a de nombreuses années. Voici comment marche la franchise NBA Jazz de l’Utah, trouvant un équilibre sublime entre continuité et audace dans la prise de décisions, comme celle qui les a amenés à remettre les clés du management sportif à Danny Ainge. Le mythique manager des Boston Celtics change de décor après un échec retentissant dans le Massachusetts et arrive avec la tâche de mettre la cerise sur le gâteau à un projet sportif qui semble préparé au maximum.

Les signatures cet été de Rudy Gay et Hassan Whiteside Ils ont complété une équipe qui joue par cœur sous la tutelle de Quin Snyder et qui possède une intelligence sur le terrain difficilement comparable à celle de toute autre équipe. Avec une prédisposition remarquable à trouver la meilleure position pour le lancement, quel que soit l’exécuteur final, et ne donnant une importance individuelle qu’à Donovan Mitchell, le vers libre de cette équipe, ils étonnent jusqu’à présent cette saison en devenant des leaders dans plusieurs statistiques NBA, comme la meilleure attaque de la ligue, l’équipe qui marque le plus de triples ou celle avec le meilleur pourcentage de field goal. Cela les a amenés à remporter 12 des 14 dernières rencontres et à se classer troisième de la Conférence Ouest.

Le Jazz cette saison : – 1er en attaque – 1er en notation nette – 1er en FG% – 1er sur trois Ils en ont remporté 8 d’affilée et 12 de leurs 14 derniers. pic.twitter.com/Ot1ksZ59wG – StatMuse (@statmuse) 16 décembre 2021

Utah Jazz doit améliorer ses performances en séries éliminatoires

« Rara vez se tiene la oportunidad de entrar en una franquicia que está tan cerca de conseguir algo especial », señalaba Ainge en la rueda de prensa posterior a su sorprendente fichaje, con el que se quiere dar un impulso final y un poso de consistencia al projet. La seule question est de savoir si l’Utah Jazz peut bien gérer l’assaut final sur le ring dans une série éliminatoire qui a résisté ces derniers temps. Le fait de ne pas avoir d’étoile consommée les a diminués quand il y a égalité et que le jeu collectif perd de son efficacité, mais la progression de Donovan Mitchell c’est un motif d’optimisme pour la franchise de Salt Lake City, qui tentera de traquer les Suns and Warriors.