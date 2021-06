Utah Jazz gagne 113-120 sur les Grizzlies de Memphis

01/06/2021 à 09:51 CEST

Jazz de l’Utah battre hors de la maison Grizzly de Memphis 113-120 lors du quatrième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité reste avec un résultat de 1-3 en faveur de Jazz de l’Utah.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord et s’est terminé avec un 31-34. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, les joueurs de Jazz de l’Utah Ils ont augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu une séquence de 13-2 au cours du quart et ont gagné par neuf points (50-59) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-25 ​​​​. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 54-59 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont à nouveau augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 13-2 et ont atteint l’écart maximum (13 points) à la fin du trimestre et ont terminé avec un résultat partiel de 33-41 (et un total de 87-100). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe locale a réussi à se rapprocher à nouveau de la lumière, bien que pas assez pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 26-20, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 113-120. en faveur de l’équipe visiteuse.

Pendant le match, Jazz de l’Utah remporté la victoire grâce à 30 points, huit passes décisives et deux rebonds de Donovan Mitchell et les 24 points et 6 rebonds de Jordan Clarkson. Les 23 points, 12 passes et six rebonds de JA Morant et les 21 points, une passe décisive et six rebonds de Jaren Jackson Jr. ils n’étaient pas suffisants pour Grizzly de Memphis pourrait gagner le match.

Lors du prochain match, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Vivint Arena dans le cinquième jeu de la série. Suivez le calendrier NBA dans son intégralité.