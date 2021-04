Utah Jazz gagne 137-91 contre Orlando Magic

04/04/2021 à 05:50 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à s’imposer en tant que local contre Orlando Magic par 137-91 dans une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de gagner à la maison pour Chicago Bulls par 113-106, donc après le match, ils ont accumulé dix victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 110-115. Jazz de l’UtahAprès le match, il reste en barrage avec 38 victoires en 49 matchs disputés. Pour sa part, Orlando Magic il serait laissé en dehors des positions de barrage avec 17 matchs gagnés sur 49 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a été dominé par l’équipe locale, en fait, l’équipe a réalisé une course de 15-2 et a atteint une différence de 20 points (38-18) pour terminer avec un résultat de 38-20. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale se sont distancés dans le jeu électronique, en fait, ils ont obtenu un autre point 16-2 et ont augmenté la différence à un maximum de 42 points (75-33) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 40-20. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 78-40 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre Orlando Magic il a coupé les distances sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat partiel de 29-32 et un score global de 107-72. Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est à nouveau distancé Jazz de l’UtahEn fait, il a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a marqué l’écart maximum (46 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 30-19, terminant ainsi le match avec un résultat final. . de 137-91 en faveur de Jazz de l’Utah.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Jazz de l’Utah qui se sont le plus démarqués pendant le jeu étaient Donovan Mitchell et Jordan Clarkson, qui a récolté 22 points, quatre passes et deux rebonds et 15 points, neuf passes et deux rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Wendell Carter et Chuma okeke pour ses actions dans le jeu, avec 19 points, une passe et 12 rebonds et 16 points, trois passes et cinq rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, dans le prochain match Jazz de l’Utah va affronter Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Pour sa part, Orlando Magic va affronter Pépites de Denver dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.