Utah Jazz gagne contre les Portland Trail Blazers par 122-103

09/04/2021 à 06:50 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile contre Portland Trail Blazers par 122-103 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les joueurs d’Utah Jazz étaient battus sur la route Soleils de phénix par 117-113. De leur côté, les Portland Trail Blazers ont également perdu à l’extérieur avec LA Clippers 133-116, terminant une séquence de quatre défaites consécutives au cours des cinq derniers matchs. Apres le jeu, Jazz de l’Utah obtenir une place aux barrages avec 39 victoires en 52 matchs joués, tandis que Portland Trail Blazers il continue également en play-off avec 30 victoires en 51 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 10-2 au cours du quart et ont terminé avec un résultat de 30-29. Après cela, au deuxième trimestre Portland Trail Blazers a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 14-2 et a augmenté l’écart à un maximum de huit points (46-54) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 23-27. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 53-56.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à surmonter le résultat, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 21-2 et ont atteint une différence de 21 points (93-72) jusqu’à terminer avec un résultat partiel de 40 -19 et un total de 93-75. Enfin, au cours du dernier trimestre les locaux se sont distanciés dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-1 et sont venus l’emporter par 25 points (108-83), et le quart s’est terminé par un résultat partiel de 29-28. Enfin, le match s’est terminé sur un résultat de 122-103 pour Jazz de l’Utah.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Donovan Mitchell et Rudy Gobert pour ses contributions à l’équipe, après avoir obtenu 37 points, quatre passes et cinq rebonds et 18 points, deux passes et 20 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Damian Lillard et Cj Mccollum, avec 23 points, six passes et cinq rebonds et 19 points, deux passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, dans le prochain match Jazz de l’Utah jouera contre Kings de Sacramento dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que le prochain jeu de Portland Trail Blazers sera contre Pistons de Detroit dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.