Utah Jazz gagne contre Memphis Grizzlies 117-114

27/03/2021 à 04:50 CET

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile pour Memphis Grizzlies par 117-114 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs d’Utah Jazz ont gagné à domicile contre Filets de Brooklyn 118-88, donc après le match, ils ont accumulé cinq victoires consécutives, tandis que les Memphis Grizzlies ont également remporté à l’extérieur Tonnerre d’Oklahoma City par 107-116. Jazz de l’UtahAprès le match, ils restent en barrages avec 33 matchs gagnés sur 44 joués. Pour sa part, Memphis Grizzlies il serait exclu des Play-offs avec 21 matchs gagnés sur 42 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs d’Utah Jazz ont été les principaux protagonistes sur le terrain, en fait, ils ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart et ont réalisé la différence maximale (14 points) à la fin du quart jusqu’à terminer avec un 38 – 24. Plus tard, au deuxième trimestre, les habitants ont augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé une autre course de 12-2 au cours du trimestre et ont atteint une différence de 20 points (62-42) au cours du trimestre, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 28- 26. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 66-50 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, les visiteurs ont réussi à se rapprocher du tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel de 12-2 au cours de ce quart jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 22-29 (88-79). Enfin, au cours du dernier trimestre, l’équipe visiteuse a également réussi à se rapprocher à nouveau dans l’électronique, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, bien que ce ne soit pas le cas. assez pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 29-35. Après tout cela, les joueurs ont fermé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 117-114 pour Jazz de l’Utah.

De plus, les joueurs de Jazz de l’Utah qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Donovan Mitchell Oui Rudy Gobert, qui a récolté 35 points, six passes et cinq rebonds et 25 points, une passe et neuf rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée JA Morant Oui Jonas Valanciunas pour ses interventions dans le jeu, avec 32 points, 11 passes et quatre rebonds et 14 points, deux passes et 18 rebonds respectivement.

Après la victoire locale, les deux équipes se retrouveront, cette fois dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que Memphis Grizzlies jouera contre Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.