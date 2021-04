Utah Jazz gagne les Houston Rockets 89-112

Jazz de l’Utah a réussi à gagner devant Houston Rockets loin de chez eux par 89-112 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de perdre loin de chez eux avec chaleur de Miami 113-91, complétant une séquence de quatre défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Les Lakers de Los Angeles 97-111, ajoutant un total de quatre victoires à leurs cinq derniers matchs. Jazz de l’Utah, avec ce résultat, il se retrouve avec l’une des places d’accès au Play-off avec 44 matchs gagnés sur 59 joués, tandis que Houston RocketsAprès le match, il resterait pour l’instant hors des positions Play-off avec 15 victoires en 59 matchs joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs d’Utah Jazz ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 10-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 12 points (10-22) et ont conclu avec un 27-34. . Après cela, au deuxième quart, les visiteurs ont réussi à se distancer dans la lumière, en fait, ils ont réalisé une autre course de 12-2 au cours du quart et ont marqué la différence maximale (18 points) à la fin du quart, qui s’est terminée par un résultat partiel de 16-27. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 43-61 au compteur.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah a réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 17-2 et a augmenté l’écart à un maximum de 32 points (48-80) et a terminé avec un résultat partiel de 20-30 et un total de 63 à 91. Enfin, au cours du dernier trimestre, les habitants ont réduit les écarts, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-0 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, même si ce n’était pas suffisant pour pouvoir pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un score partiel de 26-21. Enfin, l’affrontement s’est conclu sur un score final de 89-112 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Au cours de la réunion, les performances de Rudy Gobert Oui Jordan Clarkson, qui avait respectivement 19 points et 18 rebonds et 22 points, une passe et cinq rebonds. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Mur de John Oui Bois chrétien, avec 21 points, six passes et trois rebonds et 16 points et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Jazz de l’Utah sera contre Minnesota Timberwolves dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que le prochain jeu de Houston Rockets sera contre LA Clippers dans le Centre Toyota. Consultez le calendrier complet de la NBA.