Utah Jazz l’emporte 106-96 contre Oklahoma City Thunder

14/04/2021 à 05:50 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile contre Tonnerre d’Oklahoma City 106-96 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Wizards de Washington par 121-125, tandis que les visiteurs ont également perdu à la maison avec Philadelphie 76ers par 93-117, donc après le match, ils ont ajouté un total de huit défaites consécutives. En ce moment, Jazz de l’Utah Il compte 41 matchs gagnés sur 55 disputés, ce qui lui permettrait de se qualifier pour les barrages. Pour sa part, Tonnerre d’Oklahoma City il serait exclu des play-offs avec 20 victoires en 54 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, les visiteurs étaient les principaux leaders de l’arène, en fait, ils ont obtenu une course de 12-2 et une différence maximale de 17 points (14-31) et ont terminé avec 22-31. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 33-22. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 55-53 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah Ils ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, augmentant l’écart à un maximum de 20 points (86-66) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 33-16 (88-69). Enfin, dans le dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances, en fait, ils ont réalisé un 19-2 partiel, bien que ce soit insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 18-27. Enfin, le match s’est conclu sur un résultat final de 106-96 pour les locaux.

Pendant le match, les interventions de Bojan Bogdanovic Oui Mike Conley, qui a obtenu 23 points, une passe et sept rebonds et 15 points, 14 passes et deux rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Luguentz Dort Oui Moïse Brown, avec 42 points, trois passes et sept rebonds et 12 points et 15 rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Jazz de l’Utah sera contre Indiana Pacers dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que le prochain adversaire de Tonnerre d’Oklahoma City sera Guerriers de l’état d’or, avec qui il jouera dans le Arène énergétique de Chesapeake. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.