Utah Jazz l’emporte 110-99 contre les San Antonio Spurs

04/05/2021 à 06h50 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile contre San Antonio Spurs par 110-99 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Rapaces de Toronto 106-102, terminant une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matches, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Philadelphie 76ers par 111-113, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. Apres le jeu, Jazz de l’Utah obtenir une place aux barrages avec 47 victoires en 65 matchs joués. Pour sa part, San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 31 victoires en 64 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, la direction était entre les mains de Jazz de l’Utah, a augmenté la différence à un maximum de 11 points (29-18) jusqu’à terminer avec un résultat de 31-22. Plus tard, au deuxième trimestre, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce trimestre de 12-2 et ont eu une différence maximale de 19 points (60-41) pendant le trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partielle de 29-21. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 60-43 dans la lumière.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah ils ont maintenu leur différence dans l’électronique jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 29-29 et un total de 89-72. Enfin, au cours du dernier trimestre San Antonio Spurs Il a de nouveau réduit les distances dans la lumière, réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du quart, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-27. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score de 110-99 en faveur de l’équipe locale.

Au cours de la réunion, ils ont mis en évidence Rudy Gobert Oui Bojan Bogdanovic pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 24 points, une passe et 15 rebonds et 25 points, deux passes et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Demar Derozan Oui Rudy gay pour ses actions dans le jeu, avec 22 points, six passes et un rebond et 17 points, une passe et sept rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, San Antonio Spurs fera face à nouveau Jazz de l’Utah dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que la prochaine réunion de Jazz de l’Utah sera contre San Antonio Spurs dans le Vivint Smart Home Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.