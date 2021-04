Utah Jazz parvient à battre les Chicago Bulls (113-106)

04/03/2021 à 05:52 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à s’imposer à la maison devant Chicago Bulls par 113-106 lors d’une nouvelle journée NBA. Au tour précédent, les joueurs d’Utah Jazz ont réussi à s’imposer à l’extérieur contre Memphis Grizzlies par 107-111, donc après le match, ils ont ajouté un total de neuf victoires consécutives, tandis que les Chicago Bulls ont perdu à domicile avec Soleils de phénix par 121-116, donc après le match, ils ont ajouté un total de sept défaites d’affilée. Apres le jeu, Jazz de l’Utah il reste avec l’une des places des barrages avec 37 victoires en 48 matchs disputés. Pour sa part, Chicago Bulls il serait exclu des play-offs avec 19 victoires en 47 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et s’est terminé avec un score de 26-25. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 32-24. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 58-49 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Jazz de l’Utah s’est distancié dans la lumière, en effet, l’équipe a réalisé un partiel durant ce quart-temps de 11-2 et a marqué l’écart maximum (15 points) à la fin du quart et a terminé avec un résultat partiel de 30-24 et un total de 88-73. Enfin, lors du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à l’extérieur ont de nouveau réduit les distances sur l’électronique, même si cela n’a pas suffi pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 25-33, terminant ainsi le match avec un résultat final de 113 -106 en faveur de Jazz de l’Utah.

Le triomphe de Jazz de l’Utah était dû en partie grâce à 19 points, une passe et 13 rebonds de Rudy Gobert et les 26 points, cinq passes et trois rebonds de Donovan Mitchell. Les 25 points, trois passes et sept rebonds de Thaddeus Young et les 23 points, trois passes et cinq rebonds de Zach Lavine ils n’étaient pas assez pour Chicago Bulls pourrait gagner la partie.

Au prochain tour de la NBA, Jazz de l’Utah va affronter Orlando Magic dans le Vivint Smart Home Arena, tandis que le prochain adversaire de Chicago Bulls être Filets de Brooklyn, avec lequel vous verrez les visages dans le United Center. Consultez le calendrier complet de la NBA.