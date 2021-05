Utah Jazz parvient à battre Memphis Grizzlies (141-129)

27/05/2021 à 09h04 CEST

Jazz de l’Utah a gagné à la maison pour Memphis Grizzlies par 141-129 au deuxième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce résultat, la série est à égalité en attendant le prochain tour (1-1).

Le premier quart-temps a été marqué par différents changements de leader sur le tableau de bord, bien que l’équipe locale se soit finalement distancée et se soit terminée avec un score de 36-27. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer dans le jeu électronique, en fait, ils ont réalisé une course de 10-2 et ont élargi l’écart à un maximum de 22 points (74-52) au cours du quart, ce qui terminé avec un résultat partiel de 38-27. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 74-54 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre Memphis Grizzlies a réussi à se rapprocher de la lumière, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 12-2 dans ce trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 29-43 (et un total de 103-97). Enfin, au dernier quart, l’équipe locale a encore augmenté sa différence, a eu une différence maximale de 17 points (121-104), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 38-32. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat final de 141-129 en faveur des locaux.

Une grande partie de la victoire de Jazz de l’Utah a été cimenté à partir de 20 points, 15 passes et quatre rebonds de Mike Conley et les 21 points, trois passes et 13 rebonds de Rudy Gobert. Les 47 points, sept passes et quatre rebonds de JA Morant et les 23 points, une passe et deux rebonds de Ruisseaux Dillon ils n’étaient pas assez pour Memphis Grizzlies pourrait gagner la partie.

Après la victoire de l’équipe locale, les deux équipes mesureront à nouveau leur force, cette fois dans le Fedexforum dans le troisième duel de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.