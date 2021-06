Utah Jazz, problèmes de blessures de Donovan Mitchell et triple erreur

Peu de gens pouvaient présager d’une débâcle aussi absolue que celle dans laquelle il est plongé Jazz de l’Utah après la domination qu’ils ont montrée lors des deux premiers matchs de leur série de éliminatoires NBA 2021 contre Clippers de Los Angeles. Le sport est imprévisible et lorsque le jeu est structuré autour de deux piliers fondamentaux et que les deux échouent, la défaillance multiviscérale subie est irréversible. Cela semble le diagnostic d’une équipe qui ne sert pas le domaine dans la peinture de Rudy Gobert s’ils sont avec de mauvais pourcentages dans le tir extérieur et leur grande star, Donovan Mitchell, l’homme appelé au déséquilibre, est alourdi par l’inconfort physique. Les protagonistes réfléchissent à ESPN après avoir perdu à domicile contre les Angelenos sans Kawhi Leonard, ce qui n’était dans les plans de personne.

« Mon inconfort physique est quelque chose que je dois gérer. Il est très difficile de faire face à des situations où vous savez que vous pourriez faire tellement mieux si je ne ressentais pas ces douleurs, mais tout ce que je peux faire est de tout donner et de trouver un moyen d’aider. mon équipe. J’ai pensé toute l’année que nous ne pouvions pas tomber au deuxième tour des playoffs, toute ma vie j’ai lutté pour me donner des opportunités comme cette année et je ne chercherai pas d’excuses. Je sais que Je peux faire mieux malgré tout, et je dois être agressif en attaquant le panier et en impliquant mes coéquipiers dans l’attaque », a souligné un Donovan Mitchell en détresse, qui a terminé avec 21 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, et un pourcentage de field goal très bas. (6/19 ) inabordable pour une star comme lui dans le contexte actuel.

Utah Jazz a lancé 54 tirs à 3 points et n’en a marqué que 20

Mais rien ne fonctionne dans le système de jeu de certains Jazz de l’Utah qu’ils ont beaucoup manqué Mike Conley, directeur de jeu efficace dans les jeux précédents. L’absence du meneur de jeu expérimenté a obligé à la fois Joe Ingles et le susmentionné Mitchell à jouer le rôle de meneur de jeu, ce qui n’est pas naturel pour eux, de sorte que tout l’organigramme s’est effondré. Le ballon circulait bien moins bien que d’habitude et les positions de tir extérieures étaient pires, ce qui ne les empêchait pas d’abuser de cette option offensive et de frapper jusqu’à 54 triples. Ils n’ont marqué que 20, ce qui est un frein très puissant à leur jeu. Ils devront réagir s’ils ne veulent pas être éliminatoires NBA 2021 avant la date prévue et avant Clippers de Los Angeles, sans Kawhi Leonard dans leurs rangs.