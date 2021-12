Utah Jazz refuse de lâcher le gaz: Beatdown contre les Wizards et septième victoire consécutive

Jazz de l’Utah C’est l’une des équipes les plus en forme de toute la NBA. La franchise de Salt Lake City (3e de la Conférence Ouest avec une fiche de 19-7) a remporté ce matin sa septième victoire consécutive. Il l’a déjà fait sorciers de Washington, et en battant : 123-98.

Donovan Mitchell (28 points, quatre passes décisives et deux interceptions) et Rudy Gobert (20 points et 11 rebonds) ont été les joueurs les plus remarquables du Jazz dans un match pratiquement sans opposition. Chez les Wizards, le meilleur a été Bradley Beal (21 points, cinq rebonds et cinq passes), qui a dû assumer tout le poids de l’équipe face au mauvais match de Spencer Dinwiddie (12 points et quatre passes).

