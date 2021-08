Utah Jazz rejoint les « Twin Towers » : Hassan Whiteside aux côtés de Rudy Gobert

Crossbow Insights aidera les marques à atteindre les vérités profondes des consommateurs pour débloquer le prochain niveau de croissance Creativeland Asia a annoncé mercredi le lancement de Crossbow Insights, une société de recherche et d’analyse des consommateurs de Creativeland Asia. Shalini Sinha, PDG de Consumer Intelligence et directrice de la stratégie, dirigera la division Consumer […] More