Utah Jazz remporte la victoire sur les Houston Rockets 124-116

09/05/2021 à 06:52 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile pour Houston Rockets par 124-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Pépites de Denver par 127-120, donc après ce résultat, ils ont complété une séquence de six victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Bucks de Milwaukee par 141-133, donc après le match, ils ont ajouté un total de six défaites d’affilée. Jazz de l’UtahAprès le match, il reste en barrage avec 50 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, Houston Rockets il serait exclu des play-offs avec 16 victoires en 68 matchs disputés. Suivez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu une course de 16-2 au cours du quart et ont terminé avec un résultat de 32-32. Plus tard, au cours du deuxième trimestre, il y avait aussi des alternances dans la lumière jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 34-28. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 66-60 sur le comptoir.

Au troisième quart, les locaux se sont distancés sur le tableau de bord, sont venus gagner par 21 points (96-75) et ont conclu avec un résultat partiel de 30-23 et un total de 96-83. Enfin, au cours du dernier quart, il a coupé les distances Houston RocketsEn fait, l’équipe a réalisé un partiel de 14-0 ce trimestre et a réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, même s’il était insuffisant pour gagner le match et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel de 28-33. . Enfin, les joueurs ont clôturé le match électronique avec un résultat de 124-116 en faveur des locaux.

De plus, les joueurs de Jazz de l’Utah qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Georges Niang Oui Rudy Gobert, qui a obtenu 24 points, deux passes et deux rebonds et 13 points, une passe et 14 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Kenyon Martin Oui Khyri Thomas pour ses interventions dans le jeu, avec 27 points, deux passes et 10 rebonds et 27 points, trois passes et cinq rebonds respectivement.

Lors du prochain affrontement NBA, Jazz de l’Utah tu verras les visages avec Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Houston Rockets jouera contre Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. Consultez le calendrier complet de la NBA.