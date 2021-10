Utah Jazz, seule équipe à rester invaincue en NBA

Jazz de l’Utah c’est la seule équipe invaincue de la NBA. Avec les défaites des Chicago Bulls et des Golden State Warriors hier matin, ceux de Salt Lake City restent leaders de la compétition avec quatre victoires lors des quatre premiers matchs. Hier soir, ils ont remporté leur quatrième victoire contre les Houston Rockets 122-91 avec 19 points de Bojan Bogdanovic et 16 de Rudy Gobert et Jordan Clarkson.

Besoin d’une vadrouille pour nettoyer le sol, trop de gouttes – # TakeNote pic.twitter.com/q1cCsWL8Z7 – utahjazz (@utahjazz) 29 octobre 2021