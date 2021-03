Utah Jazz triomphe de Memphis Grizzlies 126-110

28/03/2021 à 05:51 CEST

Jazz de l’Utah a réussi à gagner à domicile contre Memphis Grizzlies par 126-110 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs d’Utah Jazz ont gagné à domicile contre Memphis Grizzlies 117-114, donc après le match, ils ont accumulé six victoires consécutives, tandis que les Memphis Grizzlies ont perdu avec Jazz de l’Utah 117-114 et après le match, ils accumulent un total de trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs. En ce moment, Jazz de l’Utah Il compte 34 victoires en 45 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder aux positions des barrages. Pour sa part, Memphis Grizzlies il serait exclu des Play-offs avec 21 matchs gagnés sur 43 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre, les joueurs d’Utah Jazz ont été les principaux protagonistes de l’arène, en fait, ils ont réalisé une course de 16-2 au cours du trimestre et ont réalisé la différence maximale (20 points) à la fin du trimestre jusqu’à terminer avec un 39- 19. Plus tard, au deuxième trimestre, les joueurs de Memphis Grizzlies, qui s’est terminé par un score partiel de 31-34. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 70-53 dans l’électronique.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 16-2 et ont atteint une différence de 30 points (90-60) et ont conclu avec un résultat partiel de 30 -29 (100-82). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont également réduit les écarts, en fait, ils ont réalisé un partiel de 11-2 et ont réduit l’écart à des valeurs minimales à la fin du trimestre, même si cela n’a pas suffi à gagner le match et le quart s’est terminé avec un score partiel de 26-28. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 126-110 pour les locaux.

Pendant le match, Jazz de l’Utah a remporté la victoire grâce à 35 points, sept passes et deux rebonds de Donovan Mitchell et les 28 points, quatre passes et six rebonds de Jordan Clarkson. Les 13 points, deux passes et 11 rebonds de Jonas Valanciunas et les 16 points, quatre passes et deux rebonds de Kyle Anderson ils n’étaient pas assez pour Memphis Grizzlies pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Jazz de l’Utah sera contre Les Cavaliers de Cleveland dans le Vivint Smart Home Arena. Pour sa part, Memphis Grizzlies sera mesuré avec Houston Rockets dans le Centre Toyota. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.