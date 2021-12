Utah Jazz : une machine bien huilée qui n’arrête pas de gagner

Jazz de l’Utah C’est l’équipe la plus en forme de la NBA en ce moment après avoir remporté les 8 derniers matchs auxquels elle a joué. Après un début un peu difficile, il semble qu’ils vont tout de suite tenter de revenir pour terminer avec le meilleur bilan de la saison régulière en NBA. Ils cumulent actuellement 20 victoires et 7 défaites et tout fonctionne parfaitement dans la machinerie de Quin Snyder.

Ils jouent un basket impressionnant, à la fois en attaque avec un mouvement constant du ballon et avec une belle réussite en triple, comme en défense (mené par un insurmontable Rudy Gobert). De plus, ils ont Donovan Mitchell comme une étoile consolidée. Nous savons qu’ils vont avoir une saison régulière parfaite. Espérons qu’ils se préparent à essayer de montrer qu’en playoffs ils peuvent donner le niveau.

– | 4 gars avec 20 points ou plus, Bojan avec 6 trois, Rudy a fait un tas de dunks : ouais, ça vaut le coup de revivre. # TakeNote pic.twitter.com/BbZnlPGQNG – Utah Jazz (@utahjazz) 16 décembre 2021

Triomphe contre les Clippers

Hier, il a triomphé confortablement à domicile contre les Los Angeles Clippers 124-103 dans une autre démonstration de puissance. Jusqu’à quatre joueurs ont dépassé les vingt points : 27 pour un Donovan Mitchell branché, 21 pour le meilleur sixième homme de la ligue Jordan Clarkson, 20 + 17 pour Rudy Gobert et 20 pour Bojan Bogdanovic. Il est donc difficile pour quelqu’un de mettre la main dessus. Chez les Angels, qui ne peuvent toujours pas compter sur Paul George blessé, les meilleurs étaient Marcus Morris avec 24 points et Eric Bledsoe avec 21 points et 8 passes décisives.