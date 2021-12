Utah St déroute n ° 19 San Diego St 46-13, gagne Mountain West

Moins d’un an après que l’entraîneur Blake Anderson et plusieurs joueurs eurent déraciné leur vie et aient déménagé à travers le pays pour faire équipe à Utah State, ils ont triomphalement soulevé le premier trophée de la Mountain West Conference de leur nouvelle école.

Qu’ils viennent de l’Arkansas, du Texas, du nord de l’Utah ou de points intermédiaires, ces Aggies sont tous des champions.

Brandon Bowling a capté deux passes de touché de Logan Bonner au cours du troisième quart décisif, et Utah State a remporté le titre de champion avec une déroute 46-13 du n ° 19 de l’État de San Diego samedi.

Bonner a réussi 318 verges et quatre touchés, tandis que son compatriote Arkansas State Transfer Bowling a réussi huit attrapés pour un sommet en carrière de 154 verges. Les Aggies (10-3) ont ponctué leur revirement inspirant sous la direction de leur entraîneur-chef de première année en battant les Aztèques en désavantage numérique (11-2) pour leur première victoire contre un adversaire du Top 25 de l’AP depuis 2015.

« Nous avons senti toute la semaine que les seules personnes qui croyaient vraiment, vraiment que nous pouvions le faire étaient les gars dans la salle », a déclaré Anderson. « Dans tout le pays, toutes les conversations, toutes les discussions portaient vraiment sur l’État de San Diego. Je pense que nous avons utilisé cela pour alimenter notre semaine. … Je me sentais très confiant et nous avons joué notre meilleure balle quand nous devions l’avoir. «

Bonner et Bowling ont suivi Anderson de l’État de l’Arkansas à l’État de l’Utah, qui n’avait pas remporté de titre de champion depuis sa dernière année dans le WAC en 2012. Cette victoire étonnamment unilatérale est le dernier exploit remarquable de la première saison des Aggies sous un entraîneur. qui a déménagé à 1 500 milles au nord-ouest pour un nouveau départ après le décès de sa femme, Wendy, d’un cancer du sein en 2019.

« Nous sommes incroyablement fiers de cet homme et de ce qu’il a vécu », a déclaré Bonner. « Brandon et moi le connaissons depuis plus longtemps que la plupart des gars. Il a traversé beaucoup de choses dans sa vie, et nous étions là pour ça. Nous l’avons suivi ici parce que nous croyions en lui et nous sommes tellement fiers de lui. »

L’Utah State a obtenu une place dans le premier LA Bowl le 18 décembre au SoFi Stadium, l’arène de plusieurs milliards de dollars des Los Angeles Rams située à environ 12 milles au nord-ouest du site de cette victoire dans le domicile temporaire de l’État de San Diego. Les Aggies devraient affronter l’État de l’Oregon.

Jordon Brookshire a réussi 117 verges pour l’État de San Diego, qui a vu sa séquence de quatre victoires consécutives interrompue lors de la défaite la plus déséquilibrée de l’école depuis une défaite de 35 points à l’Ohio State en septembre 2013. Le transfert du Texas Byron Vaughns a remporté le prix MVP défensif du match alors que menant l’effort défensif dominant de l’Utah State en maintenant les Aztèques à 178 verges et aucun touché au cours des trois premiers quarts.

Les 46 points de l’Utah State ont été les plus marqués dans un match pour le titre de Mountain West et les plus autorisés lors des deux séjours et des quatre saisons de l’entraîneur des Aztèques Brady Hoke à SDSU, qui n’a pas été au bord de son premier titre de conférence depuis 2016.

«Nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions toujours fixés, a dit Hoke, dont la défensive n’a accordé que 17,3 points par match en saison régulière. « Il y a beaucoup d’équipes de football qui aimeraient être 11-2. Nous aimerions être 12-1. »

Les Aztèques ont joué sans commencer l’ailier rapproché Daniel Bellinger, deux autres ailiers rapprochés, le receveur Tyrell Shavers et plus d’une douzaine d’autres remplaçants en raison de ce que l’école a qualifié de « problème médical ». L’État de San Diego a refusé de confirmer explicitement tout problème lié au COVID-19 cette saison, mais Hoke a reconnu que les problèmes étaient liés au COVID.

Les problèmes actuels ont empêché les Aztèques de tenir un entraînement complet toute la semaine.

« Nous l’avons très bien géré, j’ai pensé », a déclaré Hoke. « La pratique était un peu différente. Nous n’avions pas les corps là-bas, et c’est ce qui vous retarde autant que tout. … Il n’y a pas d’excuses. »

Bellinger était le deuxième meilleur receveur des Aztèques cette saison avec un modeste 29 attrapés dans une attaque qui n’a pas produit un receveur de 400 verges. Les absences des remplaçants auraient également pu affecter les erreurs des équipes spéciales des Aztèques, notamment un botté de dégagement qui est passé dans le dos des contreurs de Matt Araiza et à travers la zone des buts pour une sécurité au troisième quart.

Le bowling était grand ouvert lorsqu’il a capté une passe de TD de 58 verges quelques instants après la mi-temps, et il a ajouté une saisie de TD de 18 verges à la fin du troisième quart qui a essentiellement mis fin aux Aztèques sujets aux erreurs.

Derek Wright et Justin McGriff ont également attrapé des passes de TD de Bonner, qui est allé 29 pour 42.

L’EMPORTER

État de l’Utah : quelle finition pour les Aggies, qui ont sprinté devant les premiers à la bande pour tout gagner. Anderson a repris une équipe qui est allée 1-5 au milieu d’un changement d’entraîneur tumultueux la saison dernière, mais son groupe a déjà dépassé toutes les attentes en disputant le premier match pour le titre de la conférence des Aggies depuis leur année inaugurale dans le Mountain West en 2013.

État de San Diego : Les Aztèques ont connu une déception massive après une saison résiliente sous Hoke, qui a produit la première saison de 11 victoires au cours des 99 années de compétition de football de l’école. Les problèmes de COVID n’ont généralement pas affecté leurs partants, ce qui signifie qu’aucun astérisque ne doit être attaché à cette perte décourageante.

SUIVANT

État de l’Utah : le premier Jimmy Kimmel LA Bowl le 18 décembre, probablement contre l’État de l’Oregon.

État de San Diego : Très probablement l’Arizona Bowl ou le Frisco Bowl.