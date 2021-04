Utebo et Teruel sont à égalité à Santa Ana

25/04/2021 à 22:24 CEST

Le match joué ce dimanche dans le Saint Ana et qui a fait face au Utebo et à Teruel il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Utebo est venu avec l’intention de récolter une autre victoire après avoir remporté à l’extérieur par un score de 1-2 à Belchite. Concernant l’équipe visiteuse, le Teruel a remporté à domicile 2-0 son dernier match du tournoi contre CD Cuarte. Après le match, l’équipe locale a pris la cinquième position, tandis que le Teruel Il est arrivé à la première place à la fin du match.

La première partie de la confrontation a commencé de manière positive pour l’équipe visiteuse, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Torcal à la minute 38, terminant la première mi-temps avec le score 0-1.

La seconde moitié du match a commencé de manière favorable pour lui Utebo, qui a mis les tables avec un peu de Castelreanas à 51 minutes, terminant le temps établi avec un résultat final de 1-1.

L’entraîneur du Utebo a donné accès à Pomareta, Cavero, Marin Oui Panocha pour Carlos, Ramon Murillo, Samuel Oui Castelreanas, Pendant ce temps, il Teruel a donné le feu vert à James, David Aparicio, Ribelles Oui Redoubler, qui est venu remplacer Rami, Roy, Torcal Oui Belenchon.

Dans le duel, il y avait un total de trois cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Teruel. Plus précisément, l’arbitre a montré trois cartons jaunes pour Julen, Carlos Oui Hector Otín.

Avec ce résultat, le Utebo reste avec 41 points et Teruel avec 56 points.

Dans le prochain match de la deuxième phase de la troisième division, le Utebo jouera contre lui Huesca B à la maison et le Teruel fera face au Terrain dans leur stade.

Fiche techniqueUtebo:Aaron, Capapé, Félez, Miguel, Nacho Lafita, Ramón Murillo (Cavero, min 75), Samuel (Marin, min 86), Carlos (Pomareta, min 45), Castelreanas (Panocha, min 89), Rafinha et OsanzTeruel:Taliby, Kevin Lacruz, Cabetas, Carlos, Julen, Ibra, Rami (Jaime, min 67), Roy (David Aparicio, min 67), Belenchón (Redolar, min 88), Borja Romero et Torcal (Ribelles, min. 77)Stade:Saint AnaButs:Torcal (0-1, min.38) et Castelreanas (1-1, min.51)