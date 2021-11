Utile, attractif et audacieux : comprenez pourquoi le Gamecoin Floki Inu se démarque de toute autre crypto-monnaie disponible

Le projet est apparu comme un mème dérivé de Dogecoin, mais il inclut déjà le jeu NFT, le marché et diverses actions sociales ; ceux qui l’ont acheté il y a un mois ont déjà doublé leurs avoirs en US $.

Les fans les plus passionnés de l’univers de la crypto-monnaie à travers le monde ont déjà commencé à prêter attention à un nouveau Gamecoin. Et c’est parce que la communauté Floki Inu fait sensation à travers la planète avec le lancement de ce qui pourrait être un simple Memecoin, mais qui a des caractéristiques qui envient les crypto-monnaies telles que Dogecoin, Axie Infinity et même des géants comme Bitcoin.

L’euphorie est justifiée car, avec tous les fondamentaux qu’elle présente, Floki Inu a un potentiel de hausse exceptionnel. Au cours du dernier mois, $ FLOKI a doublé de valeur et les gains depuis juillet sont déjà de l’ordre de plus de 4,100% (multiplié par 40).

La bonne nouvelle pour les investisseurs latino-américains est que tout cet engagement se déroule désormais également en espagnol. Depuis la semaine dernière, la communauté Floki Inu espagnole / Amérique latine dispose d’un groupe sur Telegram, où des modérateurs sont disponibles tout au long de la journée pour répondre aux questions des personnes intéressées, ainsi qu’un profil Twitter pour mettre en évidence tous les événements pertinents en matière de crypto-monnaie.

Mais d’où vient Floki Inu et qu’est-ce que c’est ?

$ FLOKI est à l’origine l’un des nombreux mèmes Dogecoin, inspiré du chien Shiba Inu d’Elon Musk, milliardaire propriétaire de Tesla et l’un des principaux promoteurs de crypto-monnaies au monde.

En tant que mème à lui seul, la pièce a déjà démontré son potentiel d’engagement communautaire : à trois mois, Floki est désormais le troisième Memecoin le plus valorisé de la planète, derrière Dogecoin lui-même et Shiba Inu.

Cependant, l’attente des Vikings, comme sont appelés les promoteurs et les déjà 140 000 détenteurs de Floki Inu, est qu’il puisse dépasser ses prédécesseurs à moyen terme.

Il s’avère que le projet est devenu beaucoup plus important qu’on ne le pensait auparavant. Aujourd’hui, $ FLOKI est plus qu’un Memecoin, c’est un jeton qui implique sa communauté grandissante dans divers segments, tels que les jeux, le commerce, l’éducation, les habitudes saines, et a l’ambition d’apporter des avantages à ses détenteurs en générant de la valeur sur plusieurs fronts. , pas seulement par la spéculation.

Pourquoi les Gamecoins peuvent-ils générer autant de valeur ?

Les gamecoins, qui sont des devises ou des tokens échangés sur le marché traditionnel des cryptomonnaies (exchange ou DeFi) mais liés aux jeux numériques, ont explosé en 2021. Avec le succès des jeux « Play to Earn », dans lesquels les utilisateurs reçoivent des tokens pour jouer avec et peut ensuite les échanger contre des cryptomonnaies plus liquides (Bitcoin et Ether) voire des monnaies fiduciaires (dollar, peso, etc.).

Le modèle a attiré beaucoup de monde et le premier jeu du genre à vraiment exploser était Axie Inifinity. La demande était telle qu’on estime qu’aux Philippines une grande partie de la population utilise le jeu comme mode de vie.

Étant donné que les gens ont également besoin de jetons pour jouer, cette demande accrue, qui impliquait des évaluations et par conséquent a attiré des investisseurs, formant une boule de neige de profit. AXS, qui est un jeton dans ce jeu, par exemple, a augmenté de plus de 24 000% rien qu’en 2021.

Et c’est sur ce marché que Floki Inu mise une bonne partie de ses jetons. Le projet principal de la communauté est le jeu Valhalla, qui, comme Axie Infinity, se jouera entièrement sur un système blockchain. Il sera basé sur un NFT Metaverse dans lequel $ FLOKI sera le centre de l’économie du jeu.

En plus du modèle « Play to Earn », dans lequel les joueurs gagnent pour participer, Valhalla offrira deux différences clés par rapport à la concurrence :

Le jeu est conçu pour être amusant, complexe, se déroulant dans un monde viking, pour attirer non seulement pour la récompense, mais aussi pour le plaisir réel.Bien que les développeurs n’aient pas encore ouvert toutes les fonctionnalités, les jetons sont connus dans le jeu, ils peuvent évoluer – et cela apportera des résultats pour les portefeuilles qui transportent Floki Inu.

Plus qu’un mème : une pièce de mouvement

Certains l’appellent memecoin pour l’inspiration du chien d’Elon Musk, d’autres l’appellent Gamecoin pour Valhalla, mais la vérité est qu’aucune étiquette traditionnelle ne correspond à Floki Inu, étant donné la diversité des projets dans lesquels il est inséré. A tel point que le « livre blanc » de la crypto-monnaie la définit comme une « pièce de mouvement », c’est-à-dire qu’elle génère des changements et n’est pas conforme aux définitions précédentes.

En plus du jeu, par exemple, la communauté mondiale Floki a deux grands projets directement liés au token : un marché basé sur les NFT, qui comprend le trading de produits physiques, et Floki Inuversity, une plateforme éducative centrée sur l’univers des crypto-monnaies. .

Des partenariats importants se consolident également. Il existe déjà un accord avec Curate, une entreprise qui agit comme une sorte d’Amazon qui opère avec des crypto-monnaies, qui donne déjà des indications sur un futur marché. De plus, Floki collabore avec Kimball Musk, frère d’Elon Musk, dans son initiative « Million Gardens Movement », un projet qui encourage les communautés à planter et à consommer leur propre nourriture.

En dehors de toutes les actions, Floki et son concept de mouvement se distinguent par leur engagement fantastique envers la communauté. Jusqu’à présent, des campagnes agressives ont été menées aux États-Unis et en Europe, avec l’occupation des transports en commun (bus de Londres, par exemple), des actions dans de grands événements (le match de Ligue des champions en Espagne), entre autres.

La perspective est que la campagne gagnera encore plus de poids aux États-Unis avec des apparitions sur les principales chaînes de télévision du pays, telles que CNN et Fox. Et quand quelque chose gagne du terrain sur le marché américain, l’argent qui entre est absurde …

En Amérique latine, Floki Inu a fait ses débuts la semaine dernière avec la création d’une communauté engagée en espagnol. Il y a déjà des centaines de personnes intéressées par le potentiel perturbateur de Floki dans le groupe Telegram, où des modérateurs sont disponibles de 9h à 21h (GMT-3) pour répondre aux questions sur la crypto-monnaie.

Un autre canal de communication important est le Twitter de la communauté latino-américaine (@FlokiInuEsp), qui propose des analyses et des rapports sur Floki, en plus de l’impact mondial de la communauté.

De plus, des tombolas et de grands événements seront promus pour la communauté latino-américaine, tels que l’AMA (demandez-moi n’importe quoi) sur le jeu Valhalla.

Partout dans le monde, bien que la communauté utilise la stratégie de promotion de Floki en tant que nouveau Dogecoin, notamment en raison de son potentiel de revalorisation (« Lost Doge ? Buy Floki »), la multiplicité des usages de $ FLOKI prend également de l’importance, ce qui est sans précédent. dans l’univers des crypto-monnaies.

AXS ? BTC ? DOGE? Pourquoi $ FLOKI est-il différent de tout le reste ?

L’une des grandes questions des nouveaux arrivants dans la communauté Floki est de savoir ce qu’il ramène sur le marché des crypto-monnaies. Après tout, pour un bon investisseur, un actif doit avoir de bons fondamentaux qui rendent probable une appréciation future.

D’une manière générale, le grand différentiel de $ FLOKI est le concept de mouvement, c’est-à-dire le fait qu’il passe par différents projets (jeux, éducation, marché, actions sociales) et continue d’avoir un engagement communautaire très fort. Vérifiez ci-dessous ce que Floki Inu rapporte aux autres crypto-monnaies du marché :

Dogecoin / Shiba Inu x Floki Inu

Bien qu’ayant son origine dans le même mème, Floki présente un projet totalement différent de Dogecoin et Shiba Inu. On peut dire que le seul objectif commun est d’atteindre la valeur marchande de ces memecoins et de les laisser de côté.

De plus, $ FLOKI travaille avec le concept de « meme utile » et diversifie son univers. De plus, étant encore dans une phase initiale, il a une faible capitalisation, ce qui permet d’obtenir des bénéfices exponentiels à court terme.

AXS x $ FLOKI

Bien que le jeton AXS soit une comparaison importante pour expliquer le potentiel des Gamecoins, il se résume à une fonctionnalité Floki Inu lorsqu’elle est appliquée au jeu Valhalla. Il s’avère que Floki emballe beaucoup plus que AXS, comme nous l’avons déjà dit.

De plus, la crypto-monnaie Vikings fonctionne sur un schéma de « burnout » préprogrammé qui génère une déflation et augmente la valeur de la pièce au fil du temps, sans parler des récompenses que les détenteurs reçoivent des commissions de chaque transaction dans laquelle elle intervient. .

Bitcoin x Floki

Bien que Bitcoin soit le grand colosse des crypto-monnaies et ait récemment battu son record de valeur marchande, il présente un inconvénient important par rapport à $ FLOKI : son asymétrie de profit.

Imaginez une entreprise géante, comme la banque Itaú Unibanco (ITUB4). Valorisée à plus de 40 milliards de dollars, la banque aurait besoin de gagner 20 milliards de dollars, par exemple, pour que les actions de l’investisseur augmentent de 50%. Imaginez maintenant l’effet de 20 milliards de dollars sur une entreprise valant 100 millions de dollars…

Il en va de même pour Bitcoin et Floki. Comme le BTC vaut déjà plus que l’ensemble de la bourse brésilienne, il lui est très difficile de gagner en valeur marchande au point de monter 10 ou 100 fois à court terme. Au lieu de cela, Floki, où chaque crypto est vendue aujourd’hui pour des fractions de millième de dollar, peut exploser avec une valeur relativement faible à court terme.

Par exemple : en trois mois, la valeur marchande de Floki Inu est passée de 0,0000018$ à 0,00007$, soit une multiplication de plus de 40 fois. Imaginez l’explosion si $ FLOKI commence à « couper » des zéros et s’approche de 1 $, comme le disent déjà certains experts internationaux…

Pourquoi l’arrivée de Floki en Amérique latine est-elle si pertinente ?

L’arrivée de Floki Inu en Amérique latine marque un avant et un après pour deux raisons. Premièrement, il montre la stratégie d’expansion agressive à travers la communauté, ce qui aidera $ FLOKI à devenir de plus en plus agile et apprécié. En Amérique latine, le projet est mené par une agence spécialisée dans les actifs cryptographiques, mais il existe également des actions d’éducation et d’adhésion dans les pays asiatiques et africains.

D’autre part, le fort engagement en Amérique latine indique l’énorme potentiel du marché latin, dans lequel les investisseurs sont de plus en plus enclins à acquérir des crypto-monnaies, en plus de l’attention des promoteurs au public latin, créant des canaux de communication et d’explication en espagnol. , faite par Latinos, pour clarifier tout type de doute.

Vous pouvez suivre les chaînes Floki Inu en espagnol:

Avertissement sur les risques : les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / à la vente de crypto-monnaies.

