Utilisant le «pouvoir omnibus», la Cour suprême ordonne à l’IIT de Bombay d’attribuer un siège à un garçon dalit dans 48 heures

Exerçant ses pouvoirs omnibus en vertu de l’article 142 de la Constitution, la Cour suprême a ordonné lundi à l’IIT Bombay d’adopter une approche humanitaire et d’attribuer dans les 48 heures un siège à un jeune garçon dalit, qui a raté l’opération, car il ne pouvait pas déposer ses honoraires en raison de le non-fonctionnement de sa carte de crédit.

Le tribunal suprême a exercé ses pleins pouvoirs pour ordonner à l’IIT de Bombay d’avoir attribué un siège surnuméraire au jeune garçon d’Allahabad, affirmant que ce serait une parodie de justice s’il était détourné des portails de la Cour suprême.

Un banc des juges DY Chandrachud et AS Bopanna a déclaré : « Ce tribunal a devant lui un jeune étudiant dalit, qui est sur le point de perdre un siège précieux qui lui a été attribué à l’IIT, Bombay. Les déboires de l’appelant l’ont emmené d’Allahabad, où il étudie actuellement, à Kharagpur et Bombay et finalement à la capitale nationale. Au vu des faits de l’affaire, ce serait une grave parodie de justice pour le jeune étudiant dalit qui doit enfin déplacer ce tribunal, est détourné de ses portails.

La magistrature a noté que si le pétitionnaire, le prince Jaibir Singh, qui a obtenu 864 rangs pour toute l’Inde dans la catégorie SC à l’examen d’entrée à l’IIT, n’est pas admis cette année universitaire, il ne pourra pas se présenter à d’autres examens d’entrée comme il l’a fait. en deux tentatives consécutives.

« Par conséquent, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’un cas approprié et approprié où l’exercice de la compétence en vertu de l’article 142 de la constitution est justifié au stade intérimaire, dans les faits qui ont comparu devant le tribunal. En conséquence, nous enjoignons aux premier et deuxième défendeurs (IIT, Bombay) de veiller à ce que le siège qui est attribué à l’appelant lui soit attribué à IIT, Bombay. Cela se fera sans déranger les autres étudiants, qui ont déjà été admis », a déclaré le banc.

La cour suprême a déclaré que la création de sièges surnuméraires dans les faits de la présente affaire sera subordonnée à la régularisation de l’admission de Singh si des sièges deviennent vacants en raison d’exigences pouvant survenir au cours du processus d’admission.

« Les parties doivent agir sur la copie certifiée conforme de cette ordonnance et mettre en œuvre ces instructions dans un délai de 48 heures, soit le 24 novembre », a déclaré la magistrature.

Au cours de l’audience, la magistrature a été informée par l’avocat Sonal Jain, représentant l’Autorité d’attribution des sièges communs (JOSAA) et l’IIT, Bombay qu’il n’y avait plus de sièges disponibles dans aucun des IIT à travers le pays car le processus d’admission est terminé et le tribunal peut passer une ordonnance en vertu de l’article 142 pour attribuer un siège à Singh.

Le banc a dit : « Regardez les antécédents de l’enfant. Il doit emprunter de l’argent à sa sœur après un dysfonctionnement de sa carte de crédit. Ne soyez pas en bois comme ça. Nous pouvons passer une ordonnance en vertu de l’article 142 mais cela peut ne pas être favorable aux IIT. Vous pouvez adopter une approche humanitaire et explorer les possibilités. Expliquez cela au président.

Le tribunal suprême a déclaré que de nombreux sièges deviennent vacants après que les étudiants ont été admis dans différents instituts pour poursuivre leur carrière dans de meilleures options et que l’IIT devrait rechercher et attribuer un tel siège à cet étudiant.

« Il faut faire quelque chose pour cet étudiant. C’est du bon sens élémentaire, que les étudiants ne voudraient pas entrer dans l’IIT, Bombay et ne pas payer Rs. 50 000 honoraires. Il est évident qu’il a des problèmes financiers. Il doit emprunter de l’argent à sa sœur. Ces étudiants étudient années après années pour cet examen. Regardez leurs antécédents », a déclaré le banc.

Jain a déclaré qu’il y avait sept autres étudiants qui, malgré l’attribution des sièges, ne pouvaient pas payer leurs frais et que le tribunal doit tenir compte de ce fait. Le banc a ajouté que les IIT devraient avoir un système solide en place pour exclure une telle situation à l’avenir, car les étudiants même des régions rurales du pays étudient difficilement pour réussir cet examen.

« Personne ordinaire, n’a pas plusieurs cartes de crédit avec elle. Ils ont des options limitées pour effectuer des paiements. Sinon, vous n’aurez que des étudiants des villes métropolitaines et non des régions rurales du pays », a-t-il déclaré.

Le 18 novembre, le tribunal supérieur était venu en aide au garçon et avait déclaré que « le tribunal doit parfois s’élever au-dessus de la loi » car « qui sait dans 10 à 20 ans qu’il pourrait être le chef de notre nation ».

La cour suprême a ordonné à l’avocat du Centre de se renseigner sur les admissions à l’IIT de Bombay et d’explorer la possibilité qu’il soit admis.

Le pétitionnaire a affirmé qu’il s’était vu attribuer un siège de génie civil à l’IIT, à Bombay, mais il n’a pas pu effectuer le paiement des frais d’acceptation du siège car sa carte de crédit ne fonctionnait pas le 27 octobre malgré plusieurs efforts.

Dans son plaidoyer, déposé par l’intermédiaire de l’avocat Pragya Baghel, Singh a déclaré que le lendemain, il avait essayé de réserver le siège après que sa sœur ait envoyé l’argent, mais qu’il n’avait pas pu le faire. Par la suite, il a écrit plusieurs courriels et appelé les autorités de gestion des IIT mais n’a reçu aucune réponse.

N’obtenant aucune réparation, il s’est ensuite adressé à la Haute Cour de Bombay pour demander des instructions à l’IIT, Bombay, mais son plaidoyer a été rejeté pour des raisons techniques.

(Avec entrées PTI)

