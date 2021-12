Utilisateur du signal ? Vous pouvez maintenant être un Sustainer de Signal en faisant un don

Edgar Cervantes / Autorité Android

Signal a annoncé que vous pouvez désormais faire des dons mensuels via l’application. Ce don donne également aux abonnés un badge qui s’affiche sur leur profil. Les abonnements s’arrêteront automatiquement si vous n’avez pas utilisé l’application ce mois-ci.

Signal a connu une croissance impressionnante en 2021 à la suite des annonces controversées de la politique de confidentialité de WhatsApp en janvier. L’application promet d’être la plate-forme de messagerie la plus sécurisée et la plus axée sur la confidentialité, mais elle n’est pas soutenue par une grande entreprise et ne diffuse pas de publicité ni ne vend de données.

Maintenant, la Signal Foundation a annoncé un moyen pour les utilisateurs de redonner à l’application de messagerie. L’équipe a révélé que les utilisateurs peuvent désormais devenir des « Signal Sustainers » en versant une redevance mensuelle à Signal.

Une capture d’écran de l’écran de don montre que vous pouvez faire un don de 5 $, 10 $ ou même 20 $ par mois à Signal. Ce paiement confère également aux donateurs un badge qui peut être affiché sur leur profil. Consultez l’image ci-dessous pour une meilleure idée de la façon dont cela fonctionne.

Dans un geste de bienvenue, Signal dit que l’abonnement ne sera renouvelé que si vous avez utilisé l’application ce mois-ci. Sinon, votre abonnement est annulé si vous n’utilisez pas l’application ce mois-ci ou si vous ne la désinstallez pas.

Sinon, l’application de messagerie permettra également aux utilisateurs de donner à l’application un « coup de pouce ». C’est-à-dire un « high five virtuel » qui sert à dire merci et à déverrouiller un badge associé à utiliser sur votre profil.

