Utilisateurs de BlackBerry, il est maintenant temps d’acheter un nouveau téléphone ; Voici pourquoi

Un point important à noter est que cette mise à jour ne concerne pas les smartphones BlackBerry qui fonctionnent sur les systèmes d’exploitation Android.

Si vous êtes l’un des derniers utilisateurs de smartphones BlackBerry, voici pourquoi vous devez y renoncer dès maintenant. BlackBerry a eu ses propres smartphones (oui, nous savons que c’est une grosse surprise !) Cependant, il se peut que certaines personnes utilisent encore le smartphone BlackBerry, et nous avons des nouvelles pour elles. BlackBerry a déclaré que ses smartphones ne seraient désormais plus en mesure de prendre en charge les services hérités via le WiFi et la connectivité cellulaire la semaine prochaine.

Cette décision avait déjà été annoncée par BlackBerry en septembre 2021, mais elle avait étendu ses services en signe de gratitude aux clients fidèles.

Cependant, un point important à noter est que cette mise à jour ne concerne pas les smartphones BlackBerry qui fonctionnent sur les systèmes d’exploitation Android.

Certains des smartphones de BlackBerry fonctionnent sur le système d’exploitation de BlackBerry et, à partir du 4 janvier, les appareils fonctionnant sur BlackBerry 7.1 OS et versions antérieures, BlackBerry PlayBook OS 2.1 et versions antérieures et le logiciel BlackBerry 10 ne fonctionneraient plus de manière fiable. La mise à jour a été partagée par la société canadienne sur son site Web.

Lire aussi | Le Samsung Galaxy S22 Ultra fuit dans toute sa splendeur: conception de type Galaxy Note, prise en charge du S-Pen, autres détails

Certains utilisateurs pourraient penser que cela n’aura pas d’importance, mais cela signifie essentiellement qu’à partir du 4 janvier, il n’y aurait aucune garantie que de tels appareils sur la connectivité WiFi ou cellulaire seraient capables de passer des appels téléphoniques, d’envoyer des SMS, d’autoriser des données. accéder ou même faire des appels téléphoniques d’urgence au 911.

Bien que le développement soit triste, en particulier pour les utilisateurs qui avaient vu le BlackBerry être considéré comme le téléphone pour les entreprises quand ils étaient plus jeunes et rêvaient d’obtenir un BlackBerry un jour, ce n’est pas vraiment un événement surprenant, étant donné que l’entreprise canadienne a commencé à perdre son terrain solide sur le marché de la téléphonie au début des années 2010.

Au fil des ans, BlackBerry avait tenté à plusieurs reprises de rivaliser avec Android et iOS pour regagner sa part de marché perdue, en introduisant BlackBerry 10 en 2013. Cependant, en 2015, il est passé à Android lui-même, lançant le téléphone coulissant BlackBerry Priv pour affronter Apple et Samsung. Cependant, cette décision n’a guère profité à l’entreprise.

Il a également fait appel à des partenaires de licence pour conserver sa marque avec des appareils tiers, mais cet accord n’a pas fonctionné longtemps pour BlackBerry non plus, l’un des partenaires – TCL – annonçant en février 2020 qu’il ne produirait aucun téléphone pour BlackBerry. plus longtemps, et d’autres titulaires de licence gardent également le silence depuis octobre 2018.

Une startup du Texas – OnwardMobility – avait également annoncé en 2020 qu’elle lancerait un téléphone BlackBerry 5G en 2021, mais l’année est venue et le téléphone n’a pas encore fait son apparition.

Bien que le développement soit triste, cela ne signifie pas la fin de la marque BlackBerry, la société travaillant actuellement au développement de logiciels et de services de sécurité pour de nombreux gouvernements et entreprises dans le monde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.