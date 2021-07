Utilisateurs de Google, Amazon, Facebook, Apple : voici comment posséder ces actions cotées en bourse américaine

in

Investir dans les actions américaines a fait fureur récemment et pour cause.

Dans une large mesure, nos vies numériques ont été reprises par des entreprises technologiques. D’Apple, Amazon, Facebook à Netflix en passant par le moteur de recherche omniprésent Google, nous nous accrochons lentement à leurs produits et services dans tout le pays. Mais, en tant qu’investisseur sur le marché boursier indien, avez-vous déjà pensé à détenir les actions de ces géants mondiaux ?

« Les leaders mondiaux tels que Facebook, Google, Netflix, Apple, etc. ont des utilisateurs dans le monde entier, y compris en Inde. En tant que client d’une entreprise qui se porte bien, il existe une envie naturelle de vouloir les inclure dans votre portefeuille et de bénéficier de leur croissance », déclare Prateek Mehta, co-fondateur et directeur commercial de Scripbox.

En fait, il existe d’innombrables marques internationales que nous utilisons en Inde, mais toutes ne pourraient pas être répertoriées sur NSE ou BSE. Certes, l’idée d’investir dans des sociétés internationales a dû vous traverser l’esprit, mais les voies et moyens d’investir dans les actions américaines auraient pu être dissuasifs.

Ces derniers temps, de plus en plus d’investisseurs indiens saisissent les opportunités disponibles sur les marchés américains. « Investir dans des actions américaines a fait fureur récemment et avec raison », déclare Prateek. Les actions Facebook (FB), Apple (AAPL), Amazon (AMZN), Netflix (NFLX) et Google (GOOGL) sont collectivement appelées actions FAANG.

N’oubliez pas que le programme de liquidité de la Fed américaine pour faire face aux difficultés économiques en 2020 et l’environnement de travail à domicile ont un rôle important à jouer dans les prix des actifs mondiaux. La Fed devrait continuer à prendre des mesures pour aider à remettre l’économie en forme. Et, avec l’économie américaine sur la bonne voie, les actions américaines devraient être les principaux coureurs de la prochaine course haussière.

En plus de cela, la raison de diversifier géographiquement son portefeuille dans des actions mondiales est une raison suffisamment forte pour apporter de la stabilité et un rendement ajusté au risque élevé dans votre portefeuille.

Si vous cherchez à investir à l’étranger, il existe des plateformes de courtage internationales qui peuvent vous donner accès au marché boursier américain. Une fois que vous ouvrez un compte de trading étranger, les actions et les ETF cotés sur les principaux indices américains tels que le Nasdaq, le DOW 30 ou le S&P 500 seront à portée de clic. « Nous nous sommes récemment associés à Stockal, une plateforme d’investissement mondiale, pour proposer des actions américaines à nos clients. Nous proposions auparavant des fonds communs de placement basés sur des actions américaines comme solution. Cependant, avec ce nouveau partenariat, les utilisateurs peuvent investir facilement à partir de leurs comptes Scripbox dans les actions des principales sociétés mondiales cotées à la bourse américaine, ainsi que dans des ETF indiciels », informe Prateek.

Mais, est-ce trop compliqué et complexe pour commencer ? « Des normes réglementaires simplifiées ont permis aux investisseurs de rechercher une diversification vers des fonds communs de placement et des actions internationales pour leurs besoins de diversification de patrimoine. Des entreprises comme Stockal ont encore simplifié le processus, en guidant les clients sur les préoccupations liées au KYC à la fourniture d’un service client dans les fuseaux horaires locaux (indiens). Pour nous chez Scripbox, en tant que service de gestion de patrimoine complet, notre rôle a été de collaborer avec nos clients pour leurs besoins de création de patrimoine, et grâce à notre partenariat avec Stockal, nous sommes en mesure de leur apporter cette avenue d’investissement supplémentaire », a déclaré Prateek.

Sauter sur les actions américaines doit être une affaire bien ficelée. Allouer une partie aux actions américaines peut vous aider à diversifier votre portefeuille. L’ajout de leaders mondiaux dans leurs industries respectives à votre portefeuille d’actions peut être quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Vous pouvez commencer avec des actions individuelles à grande capitalisation ou avec des ETF qui suivent le Nasdaq ou les indices S&P 500. Que vous soyez un commerçant ou un investisseur à long terme, les opportunités de gagner de l’argent sont nombreuses sur le marché boursier américain.

Cependant, comme pour tout investissement en bourse, il existe des risques inhérents à investir dans des actions américaines. « Bien qu’investir sur les marchés internationaux présente un certain nombre d’avantages, tels que la diversification du portefeuille et des rendements supérieurs, il existe également un élément de risque. Un bon gestionnaire de patrimoine peut vous conseiller sur l’opportunité d’investir dans des actions internationales pour votre portefeuille », ajoute Prateek.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.