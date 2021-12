Utilisateurs de MacBook Pro signalant des problèmes avec le lecteur de carte SD

L’un des principaux points forts du nouveau MacBook Pro 2021 est le retour de la fente pour carte SD. Malheureusement, il semble que certains utilisateurs rencontrent des problèmes avec le lecteur de carte SD sur ces nouvelles machines, car ils ont signalé des vitesses de transfert lentes ou même des fichiers inaccessibles lorsqu’ils ont essayé d’utiliser une carte SD sur le nouveau MacBook Pro.

Comme l’a noté MacRumors, plusieurs rapports partagés sur le Web suggèrent qu’il existe un problème répandu concernant le lecteur de carte SD dans les modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces introduits cette année. Il ne semble pas y avoir de cohérence entre les rapports, car les utilisateurs disent avoir rencontré différents problèmes avec différentes cartes SD.

Un utilisateur du MacBook Pro 14 pouces avec puce M1 Pro décrit son expérience comme « super floconneuse » car la machine met jusqu’à 1 minute pour reconnaître une carte SD et parfois elle affiche une erreur. Un autre utilisateur dit que le Finder plante lorsque le Mac essaie de lire une carte SD.

Comme l’ont souligné d’autres utilisateurs, le formatage de la carte SD ne résout pas le problème dans la plupart des cas. Certains confirment même que la même carte SD fonctionne en utilisant un adaptateur USB-C.

La seule chose qui est cohérente, c’est que si une carte fonctionne, elle fonctionne toujours, et si une carte ne fonctionne pas correctement, elle ne fonctionne jamais correctement. Le reformatage, même vers tous les autres formats possibles, ne fait aucune différence. Sandisk, Sony, Samsung, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, UHS-I, UHS-II, micro-SD, FAT32, exFAT, ne fait aucune différence. 100% de mes cartes fonctionnent parfaitement via un dongle.