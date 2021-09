Vendredi 24 septembre 2021 9h03 PDT par Sami Fathi

Plusieurs utilisateurs d’iPhone 13 se sont rendus sur des forums en ligne et sur les réseaux sociaux pour signaler qu’après avoir reçu leur tout nouvel iPhone, ils rencontraient un bogue l’empêchant de communiquer avec leur Apple Watch, ce qui rendait ce qui est censé être une expérience transparente une gêne.



Comme indiqué sur Reddit, après avoir reçu un iPhone 13‌, certains clients ne peuvent pas activer la fonction “Déverrouiller avec Apple Watch”, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur iPhone tout en portant un masque grâce à leur Apple Watch. Lorsqu’ils tentent d’activer la fonctionnalité, certains clients reçoivent une invite “Impossible de communiquer avec Apple Watch”, sans solution claire.

Les publications et les commentaires sur Reddit suggèrent que les solutions typiques de résolution de problèmes ne fonctionnent pas, telles que le redémarrage des deux appareils et même la dissociation et la réparation de l’Apple Watch sur l’iPhone. Des publications sur Twitter et Reddit indiquent que le problème est répandu parmi les nouveaux utilisateurs d’iPhone 13‌, mais au moins jusqu’à présent, nous ne voyons aucun rapport sur d’autres modèles d’iPhone‌ touchés.

L’‌iPhone 13‌ initialement livré avec une version obsolète d’iOS 15, les clients confrontés au bogue doivent d’abord s’assurer qu’ils exécutent la dernière version ‌iOS 15‌ et watchOS 8. Pourtant, même dans ce cas, les rapports suggèrent que cela ne fait pas grand-chose pour modifier les problèmes.

Le nouveau bogue rejoint une liste croissante de bogues liés à ‌iOS 15‌ et aux nouveaux iPhones, y compris un bogue qui peut rendre Apple Music inopérant après une restauration, un bogue qui peut entraîner la réinitialisation des widgets et un bogue affectant l’iPhone et l’iPad signalés. espace de rangement.

Apple teste actuellement iOS et iPadOS 15.1, mais étant donné le nombre croissant de problèmes rencontrés par les utilisateurs, la société pourrait décider de publier iOS 15.0.1 avant sa première mise à jour importante pour iOS et iPadOS 15. Nous avons contacté Apple pour commenter le bogue, et nous mettrons à jour cela si nous avons une réponse.

Meilleures histoires

Certains utilisateurs en proie à une alerte incorrecte « Stockage iPhone presque plein » après la mise à jour vers iOS 15

Mercredi 22 septembre 2021 04h14 PDT par Sami Fathi

Deux jours seulement après la publication par Apple d’iOS 15 et d’iPadOS 15 au public, une nouvelle vague de rapports d’utilisateurs sur les réseaux sociaux signale déjà des bogues répandus, cette fois concernant le stockage signalé sur un appareil. Un flot d’utilisateurs s’est rendu sur Twitter au cours des dernières 24 à 48 heures pour partager leur expérience selon laquelle après la mise à jour vers iOS 15, ils voient un avertissement “Stockage iPhone presque plein” à l’intérieur…

Le bogue iOS 14.7 peut empêcher les iPhones avec Touch ID de déverrouiller automatiquement l’Apple Watch

Suite à la sortie d’iOS 14.7, de watchOS 7.6 et de plusieurs autres mises à jour du système d’exploitation cette semaine, Apple a reconnu qu’un bogue dans iOS 14.7 pourrait empêcher les utilisateurs de déverrouiller leurs montres Apple en déverrouillant simplement leurs iPhones équipés de Touch ID couplés. La solution de contournement temporaire d’Apple pour le bogue consiste pour l’utilisateur à saisir son mot de passe dans son Apple Watch pour le déverrouiller …

Apple publie iOS et iPadOS 14.7.1 avec un correctif pour le bogue de l’Apple Watch Touch ID

Apple a publié aujourd’hui iOS et iPadOS 14.7.1, des mises à jour de corrections de bogues mineures qui interviennent juste une semaine après la sortie d’iOS 14.7, un logiciel qui a introduit de nouvelles fonctionnalités de la carte Apple et la prise en charge de la batterie MagSafe. Les mises à jour iOS et iPadOS 14.7.1 peuvent être téléchargées gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, rendez-vous sur…

Tout ce qui est nouveau dans iOS 15.1 bêta 1

Juste un jour après la publication des mises à jour iOS 15 et iPadOS 15, Apple a déjà lancé les premières versions bêta d’iOS 15.1 et iPadOS 15.1. Les nouvelles mises à jour réintroduisent des fonctionnalités telles que SharePlay, et ci-dessous, nous avons une liste des nouveautés. SharePlay SharePlay est activé dans les versions bêta d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1 pour permettre à Apple de continuer à résoudre les bogues pour que la fonctionnalité soit prête à être lancée. Pomme…

Ce qui s’est mal passé: Apple Watch Series 7 Rumours Edition

Jeudi 16 septembre 2021 06h57 PDT par Sami Fathi

À l’approche d’une saison d’automne Apple, l’excitation tourne généralement autour des nouveaux iPhones. Cette année, cependant, l’Apple Watch a volé une partie de la vedette à l’iPhone en raison de rapports, de fuites et de rumeurs suggérant qu’il subirait une refonte importante. L’une des plus grandes surprises lors de l’événement “California streaming” d’Apple a été la nouvelle Apple Watch, pas à cause de ses fonctionnalités ou de sa conception…

Apple lance iOS 14.8 et iPadOS 14.8 avec des mises à jour de sécurité

Apple a publié aujourd’hui iOS 14.8, marquant la huitième mise à jour majeure du système d’exploitation iOS sortie en septembre 2020. iOS 14.8 arrive deux mois après la sortie d’iOS 14.7, une mise à jour qui a introduit la prise en charge de MagSafe Battery Pack. La mise à jour iOS 14.8 peut être téléchargée gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau…

Des chercheurs en sécurité mécontents du programme Bug Bounty d’Apple

Apple propose un programme de primes aux bogues conçu pour rémunérer les chercheurs en sécurité pour la découverte et le signalement de bogues critiques dans les systèmes d’exploitation Apple, mais les chercheurs ne sont pas satisfaits de son fonctionnement ou des paiements d’Apple par rapport à d’autres grandes entreprises technologiques, rapporte le Washington Post. Lors d’entretiens avec plus de deux douzaines de chercheurs en sécurité, le Washington Post a recueilli un certain nombre de…

Apple cesse de signer iOS 14.7 après la sortie d’iOS 14.7.1

Après la sortie d’iOS 14.7.1 la semaine dernière, Apple a cessé de signer iOS 14.7, la version précédemment disponible d’iOS qui a été publiée plus tôt en juillet. Avec iOS 14.7 n’étant plus signé, il n’est pas possible de revenir à iOS 14.7 si vous avez déjà installé iOS 14.7.1. Apple arrête systématiquement de signer les anciennes versions des mises à jour logicielles après la sortie de nouvelles versions afin d’encourager …