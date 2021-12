Utilisateurs d’iPhone remis à neuf, voici comment vérifier l’historique de service de votre appareil, les détails de la réparation

Avec la dernière mise à jour iOS 15.2, les utilisateurs qui achètent des iPhones d’occasion pourront savoir si un iPhone a subi des réparations et si des pièces d’origine ou de tiers ont été utilisées.

Apple a mis en garde les clients contre l’utilisation de réparations tierces pour ses appareils et toute pièce inconnue utilisée lors de sa réparation. Désormais, avec la dernière mise à jour iOS 15.2, les utilisateurs qui achètent des iPhones d’occasion pourront savoir si un iPhone a subi des réparations et si des pièces d’origine ou de tiers ont été utilisées. La nouvelle fonctionnalité indiquera également si les pièces réparées fonctionnent correctement ou non afin que les clients aient une idée claire de ce sur quoi ils investissent.

Désormais, le nombre de détails disponibles sur les réparations dépendra du modèle d’iPhone que l’on achète. L’iPhone XR, XS, MS Max affichera des détails sur la batterie tandis que l’iPhone 12 et l’iPhone 13 auront des détails sur les remplacements de la batterie, de l’appareil photo et de l’écran. L’iPhone 11 affichera la batterie et affichera l’historique de remplacement.

Comment vérifier l’historique de service iPhone, les détails de réparation

Ouvrez les paramètres et accédez au menu GénéralAppuyez sur la section À propos en hautRecherchez la section « Historique des pièces et des services »

Les détails apparaîtront. On peut également appuyer sur En savoir plus sur le remplacement de pièces

Si le téléphone n’a subi aucune réparation ou remplacement, la section « Historique des pièces et des services » n’apparaîtra pas dans la section À propos. Cela signifie qu’un modèle d’iPhone particulier n’a jamais subi de dommages physiques.

