Utilisateurs signalant des problèmes de « fuite de mémoire » après la mise à jour vers macOS Monterey

Certains utilisateurs qui ont récemment mis à niveau vers macOS Monterey rencontrent un bogue connu sous le nom de « fuite de mémoire », un scénario dans lequel un processus ou une application macOS spécifique est bloqué et reste en cours d’exécution pendant de longues périodes en arrière-plan, consommant des quantités anormalement élevées de mémoire ou RAM.



Il est difficile de déterminer précisément quels modèles d’ordinateurs Mac sont concernés ; Cependant, la gamme est relativement large, y compris les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Les rapports sur Twitter, Reddit, les forums MacRumors et les communautés d’assistance Apple consistent en des utilisateurs signalant que leur Mac avertit que le système est « à court de mémoire d’application » ou que des applications spécifiques consomment des quantités ridiculement élevées de RAM dans Activity Monitor.

Certains rapports désignent le centre de contrôle macOS comme le principal coupable, le YouTuber Gregory McFadden partageant une capture d’écran du centre de contrôle utilisant jusqu’à 20 Go de RAM sur son MacBook Pro 64 Go M1 Max 16 pouces. D’autres utilisateurs partagent également des expériences similaires sur les forums MacRumors et Reddit.

Un autre groupe de rapports connexes comprend Mozilla Firefox. Comme le montrent les tweets ci-dessous, Firefox pour certains utilisateurs utilise des quantités de mémoire incroyablement élevées, jusqu’à 80 Go pour un utilisateur.

À l’exception des rapports liés à Firefox et au Centre de contrôle, les rapports plus répandus des utilisateurs sur différentes plates-formes suggèrent que le bogue le plus courant est la fenêtre contextuelle « Votre système a épuisé la mémoire de l’application ».

La fenêtre contextuelle est apparemment présentée aux utilisateurs malgré une utilisation minimale de leurs Mac avec des quantités considérables de mémoire à revendre. Dans certains cas, certains utilisateurs ont suggéré que le redémarrage du Mac aide, tandis que d’autres disent que la fenêtre contextuelle réapparaît peu de temps après. Un utilisateur des communautés d’assistance Apple a fait part de son expérience :

Depuis le téléchargement de Monterey, je reçois des messages répétés « votre système est à court de mémoire d’application ». Cela ne s’est produit que depuis le téléchargement de Monterey. Lors de l’examen des pages de moniteur d’activité, il semble que le principal coupable utilise jusqu’à 18 Go et plus ! Est-ce la preuve d’une fuite de mémoire pour Pages avec le système d’exploitation Monterey ? Redémarrer ne change rien.

Les utilisateurs de Mac sur les forums MacRumors (1, 2, 3, 4), les communautés d’assistance Apple (1, 2) et Reddit, notent des expériences similaires. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons signalé des rapports d’utilisateurs selon lesquels la mise à jour ‌macOS Monterey‌ brisait certains ordinateurs Mac plus anciens. Compte tenu de cela et des problèmes liés à l’utilisation de la mémoire pour certains utilisateurs, il peut être préférable pour les utilisateurs toujours sous macOS Big Sur d’attendre la deuxième version de macOS Monterey‌ avant de procéder à la mise à niveau.