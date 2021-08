Utilisation, abus ou détournement – The Financial Express

Les Jeux olympiques et ses vainqueurs indiens ont été perçus comme des opportunités par les marques opportunistes de se greffer sur leurs images de marque, en enfonçant leurs crocs dans des stars d’une nouvelle et nouvelle réputation.

Par Harish Bijoor

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 se sont terminés avec un an de retard, et alors même que les rideaux étaient baissés sur les jeux avec l’Inde célébrant ses sept médailles, un grand brouhaha marketing a éclaté. Tout cela concernait PV Sindhu et son équipe de gestion des talents qui voulaient poursuivre en justice une quinzaine d’entreprises qui utilisaient son nom/photo dans leurs messages de félicitations sans sa permission, le tout au nom du « moment marketing ».

Les Jeux olympiques et leurs vainqueurs indiens ont été perçus comme des opportunités par les marques opportunistes de se greffer sur leurs images de marque, en enfonçant leurs crocs dans des stars d’une nouvelle et nouvelle réputation.

Cela semble impoli pour les marques et leurs chefs de marque, sans parler des entreprises de renommée considérable qui ont en fait fait connaître leur amour pour le sport, l’amour pour l’Inde et ses nombreux gagnants indiens. Deux points de vue se sont un peu affrontés. Il y a le point de vue des sportifs impliqués, et puis il y a le point de vue des marques. Cela a fait l’actualité, les marques sont passées en mode réflexion et les sportifs de tout acabit ont regardé au-delà du moment heureux, dans les profondeurs obscures du marketing momentané devenu voyou.

Les marques sont-elles vraiment si mauvaises ?

Sont-ils vraiment ces vautours affamés « donnez-moi un moment pour commercialiser » ? Attendent-ils vraiment de gagner de l’argent rapidement, pas cher et facilement avec le malheureux sportif, essayant de redorer le blason de leurs marques ? Les marques sont-elles vraiment si gourmandes ? La réponse semble souffler dans le vent.

La marque est une pensée, une pensée puissante qui vit et prospère dans l’esprit des gens. Toutes les marques veulent être des pensées positives. Pourquoi alors des marques de lignée d’entreprise décente voudraient-elles faire le mal ? Les marques sont-elles vraiment tellement en panne d’idées et d’argent qu’elles ont besoin de recourir à ce genre de marketing momentané ?

La réponse est donc forte et claire. Cette tournure marketing du moment n’est pas de fabrication consciente. Cela est dû à l’enthousiasme manifesté par les marques, leurs agences de publicité, leurs partenaires numériques et littéralement tous ceux qui ont été enthousiasmés par les sept médailles que nous avons remportées. Il y a une grosse cuillerée de fierté nationale, un tout petit amour pour le sport et un tout petit peu d’être là et d’être le premier dans la course de félicitations également. Et, bien sûr, il y a l’ombre d’un FOMO (peur de manquer quelque chose) qui se cache quelque part autour. Mais c’est tout.

Les marques sont-elles vraiment si bonnes ?

Les marques sont des entités qui recherchent le nouveau et le différent à coup sûr. Chaque jour, chaque instant digital est cartographié par les marques pour voir comment en tirer le meilleur parti. Chaque instant manqué est aujourd’hui une opportunité de « moment marketing » manquée. Et, par conséquent, répand le sentiment de tirer le meilleur parti de chaque opportunité qui se présente à vous. Si un vainqueur des Jeux olympiques est passé par vous, profitez-en au maximum pour votre marque. Si vous pouvez vous prélasser dans un peu de gloire réfléchie, qu’il en soit ainsi.

Les marques ne sont donc vraiment pas très bonnes non plus. Les marques vivent dans un environnement accéléré où être le premier a tendance à être important. Tout le monde veut faire partie de la gloire des Jeux olympiques. Une marque de pizza veut envoyer des pizzas à Saikhom Mirabai Chanu ; Anand Mahindra a promis un XUV700 à Neeraj Chopra ; la Karnataka State Road Transport Corporation a également offert à Chopra un « laissez-passer de bus doré » gratuit à vie. Je crois que tout le monde profite d’un moment national heureux pour se vendre d’une manière ou d’une autre.

Chaque marque utilise le Jour de l’Indépendance, qui vient de s’écouler, comme une opportunité de se faire connaître et de profiter de la gloire de la positivité du jour et de ce qu’elle offre. De nombreuses marques ont utilisé les Jeux olympiques et les vainqueurs indiens pour faire exactement cela. La seule différence entre l’utilisation du Jour de l’Indépendance et du vainqueur des Jeux olympiques est le fait que la star des Jeux olympiques est un individu, une marque, un personnage et un personnage. Ce personnage est inaliénable à qui il appartient. C’est une marque humaine avec laquelle vous avez affaire. Marchez avec précaution.

La prochaine fois que vous voudrez utiliser un moment, n’oubliez pas que vous pouvez faire l’une des trois choses suivantes : vous pouvez utiliser un nom, vous pouvez abuser d’un nom ou vous pouvez détourner un nom. Décidez de ce qui est décent.

L’auteur est fondateur, Harish Bijoor Consults

