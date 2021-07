Utilisation accrue de la crypto | Fils BTC

21 juillet 2021 17:41 UTC

Par Clark

Les crypto-monnaies ont attiré un nombre croissant d’adeptes ces dernières années. En fait, on estime qu’il y a environ 100 millions d’utilisateurs de crypto dans le monde aujourd’hui. De plus, les entreprises et le secteur public adoptent de plus en plus la technologie de la crypto et de la blockchain.

Donc, il est sûr de dire que nous avons assisté à une utilisation accrue des crypto-monnaies et si vous vous demandez ce qui a motivé ce type de croissance, continuez à lire.

Acceptation du secteur des affaires

Il y a eu une augmentation du nombre d’entreprises qui acceptent les paiements cryptographiques. Depuis le lancement de Bitcoin, le nombre d’entreprises prenant en charge la cryptographie a constamment augmenté. Ainsi, aujourd’hui, il existe des entreprises célèbres qui investissent également dans la cryptographie ou acceptent les paiements cryptographiques, notamment Tesla, OK Cupid, Square, Overstock, Twitch, Home Depot, Bloomberg et bien d’autres.

Une autre raison pour laquelle les entreprises acceptent les paiements cryptographiques est qu’elles n’ont pas de frais supplémentaires pour prendre en charge les transactions cryptographiques. Cela s’applique également aux entreprises physiques, car elles peuvent également accepter les paiements cryptographiques grâce à différentes avancées technologiques.

Comme les entreprises acceptent les crypto-monnaies comme mode de paiement, cela stimule la demande de crypto car cela offre plus d’options aux utilisateurs de crypto pour choisir parmi différents produits et services en ligne et hors ligne lorsqu’ils souhaitent effectuer des achats avec leurs crypto-monnaies. De plus, il favorise l’adoption mondiale de la cryptographie.

Soutien du secteur public

Le secteur public a également reconnu les avantages offerts par la technologie blockchain et les crypto-monnaies aujourd’hui. Il existe de nombreuses solutions basées sur la blockchain qui sont appliquées à différents processus d’institutions gouvernementales, par exemple le vote.

Mais, principalement les crypto-monnaies deviennent également une partie importante des marchés financiers, et c’est pourquoi les gouvernements trouvent des moyens de réglementer la crypto dans leurs pays. De plus, il y a des gouvernements comme la Chine qui cherchent à créer leur propre crypto-monnaie ; plus précisément, l’e-Yuan est une crypto-monnaie virtuelle développée par le gouvernement chinois et représente une monnaie virtuelle de leur monnaie nationale.

De plus, l’Argentine est l’un des premiers pays à accepter la crypto-monnaie pour les frais de transport en commun. De plus, aux États-Unis, plusieurs États manifestent leur intérêt à accepter Bitcoin pour le paiement des impôts. Il convient également de mentionner qu’El Salvador est devenu le premier pays à faire un pas de plus dans l’acceptation des crypto-monnaies, en particulier du Bitcoin, car il accepte le Bitcoin comme monnaie légale depuis le 9 juin 2021.

Soutien institutionnel

Les institutions ont également montré leur soutien à l’évolution de la cryptographie. Ils ont envisagé les avantages d’investir dans la cryptographie, et c’est pourquoi il existe actuellement de nombreux fonds fiduciaires cryptographiques sur le marché. Certaines marques notables incluent le Grey Scale Crypto Trust Fund, Arca Trust Fund et d’autres.

Sinon, il existe de nombreuses autres options fiables pour les investisseurs institutionnels qui souhaitent faire un investissement plus important et qui n’ont pas besoin simultanément d’être impliqués dans le processus de trading crypto.

Commerce en ligne

L’une des principales raisons pour lesquelles l’utilisation des crypto-monnaies est répandue est l’accessibilité des sites de trading en ligne. Aujourd’hui, les investisseurs individuels peuvent s’inscrire sur une plateforme de trading en ligne, investir dans la crypto, vendre ou acheter des crypto-monnaies.

Sans la disponibilité de plateformes de trading en ligne sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, il serait impossible pour le marché de la cryptographie de se développer et de croître. De plus, grâce au grand nombre de sites de trading en ligne, il existe une énorme demande de crypto-monnaies. En conclusion, tous ces facteurs soutiennent l’adoption généralisée des crypto-monnaies, et différentes réglementations gouvernementales aideront les propriétaires de crypto à utiliser la crypto au quotidien.

Clark

