Utilisation de la surveillance centralisée pour gérer de grands environnements informatiques

L’année 2020 a été une année exceptionnelle à tous égards, elle a sans aucun doute été disruptive pour le marché des infrastructures informatiques d’entreprise, avec une transformation accélérée du modèle économique. L’adoption du cloud hybride et la tendance générale à la modernisation des infrastructures entraînent une croissance très dynamique.

A propos de l’auteur

Claire Kago, Responsable Commerciale et Développement Commercial France chez Paessler.

Les grands environnements informatiques deviennent de plus en plus grands et complexes, avec des milliers d’appareils, de systèmes et d’applications connectés sur plusieurs sites, ce qui rend essentiel pour les grandes entreprises d’avoir une visibilité et un contrôle sur leurs infrastructures informatiques hybrides ou traditionnelles.

La gestion réussie de ces grands environnements informatiques nécessite la collecte d’informations sur les performances, la disponibilité et l’utilisation de tous les éléments qui composent l’environnement. Le rythme accéléré des changements, des tests, des déploiements et de la surveillance du réseau des logiciels et du matériel signifie que les équipes informatiques doivent trouver un équilibre entre les objectifs commerciaux, les contraintes et les compromis.

Quelle que soit la taille de l’environnement, les principes fondamentaux de la surveillance restent les mêmes. Mais les réseaux plus importants présentent des défis supplémentaires en raison de leur complexité croissante :

Les grands environnements se composent généralement d’équipements et de systèmes de nombreux fournisseurs différents, la plupart dotés de leurs propres outils de surveillance. Par conséquent, il n’est pas rare qu’une grande entreprise dispose de 10 à 15 outils de surveillance à des fins différentes, telles que la surveillance du stockage en nuage, des performances du réseau, des applications, des bases de données et de divers appareils, etc. Cette situation fait perdre du temps et crée des silos de données qui peuvent conduire à erreur humaine.

2. Réseaux distribués

Dans les grandes entreprises, l’équipement et l’infrastructure sont souvent répartis sur plusieurs emplacements géographiques. Selon la façon dont ces réseaux sont gérés, ils peuvent être des réseaux isolés, semi-indépendants ou ils peuvent être reliés entre eux dans un grand réseau connecté. Quelle que soit l’architecture, le défi est de savoir s’il faut surveiller chaque « sous-réseau » séparément et trouver comment obtenir une vue d’ensemble de la santé de l’ensemble de l’infrastructure.

3. Surveillance au-delà de l’informatique

Les environnements informatiques spécialisés ont leurs propres exigences : les soins de santé, l’automobile, la fabrication et de nombreuses autres industries ont chacun leurs propres protocoles, types d’équipements, systèmes et défis. Et alors que dans le passé, ces éléments (Technologies Opérationnelles ‘OT’ pour le secteur industriel ou équipements médicaux pour le secteur de la santé) pouvaient être complètement séparés de l’infrastructure informatique traditionnelle, la transformation numérique récente a conduit à plus d’imbrication entre ces domaines. La conséquence est que de plus en plus d’équipements qui ne font pas partie de l’informatique traditionnelle doivent également être surveillés.

4. Équipes et spécialistes

Afin d’avoir une visibilité complète pour assurer une gestion centralisée, des vues individuelles sont également nécessaires pour certains domaines. C’est le cas, par exemple, si une équipe spécifique s’occupe des bases de données cloud et qu’une autre se concentre sur le trafic réseau. Cela nécessite une fonctionnalité de gestion des rôles et des droits, des cartes et des tableaux de bord individuels, ainsi qu’une gestion des alertes pour s’assurer que la bonne personne reçoit une alerte au bon moment et a accès aux informations exactes dont elle a besoin pour résoudre le problème.

5. Obtenez une vue d’ensemble

Avec une grande variété d’équipements, de protocoles, d’outils de surveillance et d’infrastructures répartis sur différents sites, il est très difficile d’avoir une vue d’ensemble de l’ensemble de l’informatique d’entreprise traditionnelle. Ajoutez à cela l’informatique spécialisée, comme l’informatique médicale ou industrielle, et vous aurez probablement de nombreux tableaux de bord et rapports dans de nombreux endroits différents. De plus, la surveillance de nombreux appareils, applications et systèmes génère une énorme quantité de données. Comme il est facile de se perdre dans ces informations, il doit y avoir un moyen de consolider ces données en une seule vue.

Relever le défi de la surveillance des réseaux au sein des grandes entreprises

Dans une grande organisation, il est inévitable de disposer de plusieurs méthodes pour surveiller tous les éléments de l’environnement informatique. Le défi pour ces grandes organisations est de surveiller avec succès des dizaines de milliers d’éléments différents en temps réel et de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement. Le résultat est des temps de réponse plus rapides, des processus informatiques améliorés et des employés et clients satisfaits. Cela conduit finalement à de meilleures performances grâce à un niveau élevé de surveillance, d’intelligence et d’automatisation.

La solution la plus évidente consiste à mettre en œuvre une surveillance centralisée de l’infrastructure informatique afin que les données provenant de nombreuses sources disparates puissent être collectées et que les équipes informatiques ne se noient pas dans un énorme flot d’informations. La création de visibilité sur l’ensemble de la pile technologique permet aux équipes de travailler plus intelligemment, pas plus dur, tout en garantissant que les objectifs commerciaux sont atteints.

C’est cette centralisation sur une plate-forme de surveillance unique qui permet aux équipes informatiques d’être instantanément informées lorsque des problèmes surviennent dans leur infrastructure informatique et de prendre les mesures appropriées et immédiates pour atténuer les risques. La possibilité de visualiser l’ensemble de l’infrastructure via un seul tableau de bord intégré offre une vue claire de l’ensemble du système et élimine les angles morts.

En se donnant les moyens de créer cette visibilité complète sur tous les composants technologiques, les grandes entreprises peuvent créer une culture de surveillance à travers leur infrastructure, leurs réseaux, leurs environnements virtuels, leur stockage, leurs applications, leur cloud et leur matériel. L’acquisition de cette surveillance en temps réel réduira le temps de résolution des problèmes et améliorera considérablement l’expérience de l’utilisateur final.