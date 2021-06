Utilisation de ” lignes plus épaisses ” pour les décisions de hors-jeu marginales en Premier League la saison prochaine accueillie par Danny Murphy, mais talkSPORT a déclaré qu’il y avait un ” problème ” avec le retard causé par VAR

Danny Murphy a salué l’introduction de “lignes plus épaisses” pour déterminer les décisions de hors-jeu marginales en Premier League à partir de la saison prochaine.

Mais l’expert de talkSPORT a averti que cela ne résoudrait pas tous les problèmes de VAR.

Cela devrait mettre fin à des objectifs comme celui-ci qui ne sont pas donnés

Il y a eu de nombreuses plaintes concernant l’utilisation du VAR depuis son entrée dans l’élite au début de la saison 2019/20.

Comme le rapporte le Times, des lignes plus épaisses seront utilisées dans le but de faire face aux décisions de hors-jeu marginal extrêmement impopulaires.

Le système utilisant des lignes plus épaisses est déjà opérationnel dans d’autres compétitions de l’UEFA et en Eredivisie néerlandaise.

Son introduction en Premier League signifie que les téléspectateurs et les diffuseurs ne verront plus le processus de tracé des lignes de hors-jeu, mais seulement le résultat final.

Des buts comme celui-ci, qui ont été déclarés hors-jeu, pourraient se tenir en Premier League la saison prochaine

L’accord fait suite à une présentation de Professional Game Match Officials Limited [PGMOL] le chef des arbitres Mike Riley aux clubs lors de leur assemblée générale annuelle jeudi.

Le changement devrait redonner l’avantage à l’équipe attaquante après que les clubs de Premier League ont donné leurs commentaires dans un sondage VAR la saison dernière. Cependant, l’International Football Association Board (IFAB) – les législateurs du jeu – ne précise pas l’épaisseur des lignes.

Murphy est satisfait de cette décision, mais pense qu’il faut faire davantage en ce qui concerne les problèmes de retard que VAR soulève.

“C’est un pas dans la bonne direction”, a déclaré Murphy à White et Jordan. « L’une des haines favorites des supporters est ces minuscules décisions de hors-jeu à cause de leur épaule ou de leur genou.

« Plus vous vous en éloignez en créant une ligne plus épaisse ou une lumière du jour, il y a des façons de le faire. Une ligne plus épaisse donne plus de latitude au joueur attaquant.

« Cela signifie que vous pourriez obtenir plus de buts.

«Le problème avec tout ce hors-jeu, sans rapport avec toute la ligne épaisse, est le retard qu’il provoque et les joueurs et les fans ne peuvent pas célébrer le but à cause d’un échec.

“C’est le problème pour moi.”

