Utilisation de l’intelligence artificielle pour la sonde médico-légale

Par Nikhil Bedi & Vivek Bhamodkar

Avec des modèles commerciaux en constante évolution, une utilisation accrue de la technologie et un paysage réglementaire en évolution, la gestion de la fraude se heurte à des défis plus récents et plus complexes. Celles-ci sont encore exacerbées lors des enquêtes transfrontalières, où des niveaux de normalisation variés, des langues, des lois et réglementations locales, ainsi que des attributs culturels spécifiques, apportent des complexités supplémentaires – exigeant une standardisation de la méthodologie d’enquête et nécessitant des outils pour des aperçus rapides.

Alors que les enquêtes transfrontières peuvent porter sur des pots-de-vin et la corruption, le FCPA, le détournement de fonds, les conflits d’intérêts, la violation de données, le vol de propriété intellectuelle, la fraude en matière de rapports financiers, etc., ces enquêtes impliquent souvent les procédures suivantes:

—Tirer des inférences en corrélant l’intelligence externe (informations open source, médias indésirables, services d’abonnement) et l’intelligence interne (opérations commerciales, données transactionnelles, employés et fournisseurs);

– Extraire des informations de divers documents et formats en temps opportun;

—Établir une relation entre les entités clés et les individus;

—Comprendre la chronologie des événements, en particulier sur l’échange d’informations à l’aide de supports tels que, mais sans s’y limiter, les courriels, les SMS et autres plates-formes de messagerie, les enregistrements d’appels et les communications sur les réseaux sociaux; et

—Comprendre les processus et générer des informations à partir de données transactionnelles.

Les technologies émergentes et l’intelligence artificielle (IA) peuvent aider à rendre les enquêtes efficaces, à générer des informations et / ou à faciliter les examens. Une utilisation optimale de l’IA exige la connaissance des «possibilités et limites» de ces techniques, soit sous la forme de «logiciels à usage spécial», soit de la capacité de combiner diverses méthodes. Bien qu’il existe de nombreux domaines d’application de l’IA, certaines solutions / techniques méritent d’être mentionnées:

—Identification du contenu pertinent: l’IA intégrée dans des plates-formes spécifiques de découverte électronique et d’analyse de données permet de restreindre le contenu en générant des visualisations de documents interactives et en les classant. La recherche sémantique identifie automatiquement les concepts et documents associés en apprenant à l’outil à utiliser des documents sélectionnés et en réduisant le bruit;

—Digitisation, extraction de données et automatisation: les algorithmes avancés de vision par ordinateur offrent la possibilité d’extraire des informations des relevés bancaires, des factures, des lettres de voiture et de divers autres documents, et sont souvent combinés avec des techniques de traitement du langage naturel (PNL) pour extraire des entités de documents et effectuer des opérations automatisées vérification à l’aide de canaux numériques. La vérification des détails fiscaux, des documents KYC, des détails d’incorporation, etc., peut être accélérée en utilisant une combinaison de techniques d’IA;

—Analytique avancée: elles ont des applications étendues dans les enquêtes, notamment:

1. Analyse des sentiments: elle permet de différencier les documents en fonction du ton, du sujet, de la positivité ou de la négativité, et aide à identifier les conversations suspectes, les critiques, les articles de presse, etc.

2. Extraction d’entités: l’IA peut aider à découvrir d’autres entités non divulguées référencées dans des documents, des e-mails, des relevés bancaires, etc., en appliquant des méthodes d’extraction d’entités.

3. Analyse de réseau: C’est un moyen puissant pour analyser le flux d’informations et relier les points dans une enquête pour aider à établir des relations entre les individus et les entités en fonction des relations commerciales, des informations de référence et de la hiérarchie des rapports.

4. Analyse des valeurs aberrantes: des algorithmes d’apprentissage supervisés et non supervisés peuvent aider à détecter les anomalies et les valeurs aberrantes à partir des données transactionnelles.

—Analyse des processus: certaines applications récentes de l’intelligence artificielle permettent aux utilisateurs de visualiser une «carte métropolitaine» des processus métier, ce qui peut aider à relier le comportement indésirable des processus, et à examiner plus en détail les utilisateurs et les transactions sous-jacents pour la non-conformité ou les violations.

Aussi important que ces outils et technologies puissent jouer dans la lutte contre la fraude, l’utilisation de l’IA, de la PNL et d’autres technologies comporte ses propres défis. Il faut tenir compte de l’évolutivité, de la capacité de reproduire les résultats de manière cohérente et de la connaissance préalable de ces outils pour leur utilisation efficace. De plus, l’émotion et l’instinct restent exclusifs à l’humanité et l’IA n’a pas réussi à reproduire cela jusqu’à présent.

Alors que les collaborations transfrontalières et les implantations mondiales augmentent en fréquence, les technologies qui réduisent la main-d’œuvre et améliorent l’efficacité deviennent plus pertinentes. Avec plus de 5% de revenus estimés perdus chaque année en raison de la fraude (Rapport aux Nations 2020: édition Asie-Pacifique) et les crimes internationaux qui gagnent en complexité et en chronicité, il est temps que nous dotions nos enquêteurs des bons outils et technologies d’IA pour faire face à ces situations. .

Bedi est partenaire et leader, et Bhamodkar est directeur, Forensic, Financial Advisory, Deloitte India

