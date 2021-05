Utilisation du titre par Meghan Markle sur son premier livre intitulé «risible» – «Je ne peux pas tout avoir» | Royal | Nouvelles

Meghan Markle critiquée pour l’utilisation du titre royal sur un nouveau livre

La commentatrice royale Angela Levin a déclaré que l’utilisation du titre de Duchesse de Sussex sur la couverture du premier livre pour enfants de Meghan était “ridicule” à la suite de Megxit et de l’entretien préjudiciable avec Oprah Winfrey. Le biographe a déclaré: “Le fait qu’elle veuille s’accrocher à son titre royal et que le livre soit écrit par Meghan, duchesse de Sussex, est risible.”

S’adressant à Sun Online, elle a ajouté: «Parce qu’ils voulaient s’éloigner de la famille royale, ils détestaient la famille royale – ils se sentaient pris au piège.

«Ils n’aimaient pas ça, ils voulaient la liberté et ils ont la liberté.

“Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux comme ça.”

Meghan et Harry ont parlé de se sentir piégés au sein de la famille royale et du palais lors de leur entretien avec Oprah, diffusé pour la première fois début mars.

Meghan Markle a été critiquée pour avoir utilisé son titre sur la couverture de son nouveau livre pour enfants (Image: GETTY)

Meghan Markle a rejoint la famille royale en 2018 (Image: GETTY)

Dans sa conversation historique de deux heures avec le journaliste américain, Meghan a révélé qu’elle luttait énormément avec sa santé mentale pendant qu’elle était enceinte d’Archie Harrison.

Après avoir prétendu qu’elle avait demandé de l’aide au palais mais qu’on lui avait dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour elle, elle a continué en disant qu’en tant que royale senior, elle “ne pouvait pas simplement aller” se vérifier dans un hôpital.

Elle a dit: “Vous ne pouviez pas. Je veux dire, vous devez comprendre, aussi, quand j’ai rejoint cette famille, c’était la dernière fois, jusqu’à ce que nous soyons venus ici, que j’ai vu mon passeport, mon permis de conduire, mes clés.

“Tout cela est retourné. Je n’ai plus rien vu de tout ça.”

Le livre de Meghan Markle sera disponible à partir du 8 juin (Image: GETTY)

Oprah a déclaré à Meghan: “Eh bien, la façon dont vous décrivez cela, c’est … c’est comme si vous étiez pris au piège et que vous ne pouviez pas obtenir d’aide, même si vous êtes au bord du suicide. C’est ce que vous décrivez. C’est ce que J’entends.”

Lorsqu’on lui a demandé si ce serait “une interprétation exacte” de ce qu’elle disait, Meghan a répondu: “C’est la vérité”.

La duchesse a également affirmé qu’elle n’était pas en mesure de prendre des décisions simples pour elle-même sans impliquer le palais, comme sortir déjeuner avec un ami ou parler à Oprah au téléphone seule pour refuser sa première demande d’interview.

De même, le prince Harry a parlé de se sentir piégé dans l’institution.

La couverture avant de The Bench (Image: DUCHESS OF SUSSEX / RANDOM HOUSE)

L’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah a été diffusée début mars (Image: GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait quitté la famille royale s’il n’avait jamais rencontré Meghan, il a répondu: “Je n’aurais pas …

“Je n’aurais pas pu, parce que j’étais moi-même piégé. Je n’ai pas vu de sortie.”

Il a poursuivi en affirmant que le reste de sa famille était également piégé au sein de l’entreprise.

Meghan est devenue la duchesse de Sussex en épousant le prince Harry le 19 mai 2018.

Meghan Markle et le prince Harry se sont mariés à Windsor (Image: EXPRESS)

Moins de deux ans plus tard, le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale travaillant à plein temps, renonçant à leurs droits de mener des engagements royaux, leurs patronages royaux et militaires et d’être financés par la subvention souveraine.

À leur tour, ils ont été autorisés à devenir financièrement indépendants des contribuables, ce qui leur accorderait moins de contrôle public, et à vivre à l’étranger avec leur fils Archie.

Ils ont également conservé leurs titres royaux complets – mais ne peuvent plus utiliser leurs styles de Son Altesse Royale.

Depuis leur démission, Meghan et le prince Harry ont continué à utiliser leurs titres à la fois dans leurs efforts rentables et dans leur travail caritatif.

Meghan Markle et le prince Harry avec leur fils Archie (Image: GETTY)

Plus tôt cette semaine, Meghan a annoncé ses débuts en tant qu’écrivaine de livres pour enfants.

Son premier livre, The Bench, illustré par Christian Robinson, sortira le 8 juin.

Parlant de son premier travail en tant qu’auteur publiée, elle a déclaré: “The Bench a commencé comme un poème que j’ai écrit pour mon mari le jour de la fête des pères, le mois après la naissance d’Archie.

“Ce poème est devenu cette histoire. Christian superposé dans de belles et éthérées illustrations à l’aquarelle qui capturent la chaleur, la joie et le confort de la relation entre pères et fils de tous horizons; cette représentation était particulièrement importante pour moi, et Christian et moi avons travaillé de près pour décrire ce lien spécial à travers une lentille inclusive.

«Mon espoir est que The Bench résonne avec chaque famille, quel que soit le maquillage, autant qu’il le fait avec la mienne.