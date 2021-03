Utilisation gratuite de l’application Aira pour les clients aveugles chez Starbucks

L’application Aira pour les personnes aveugles et malvoyantes coûte normalement entre 29 $ et 199 $ par mois, mais l’utilisation gratuite de l’application Aira est maintenant disponible dans les magasins Starbucks à travers les États-Unis …

L’idée derrière Aira est simple. Si vous avez besoin d’aide pour vérifier une étiquette de produit ou pour vous aider à trouver votre chemin, vous utilisez la caméra de votre iPhone comme vos yeux, et un opérateur humain décrira ce qui se trouve devant vous ou autour de vous et vous fournira une assistance.

Le service n’est pas bon marché, à partir de 29 $ / mois pendant 30 minutes et jusqu’à 199 $ / mois pendant 300 minutes, mais si vous êtes à l’intérieur d’un Starbucks et avez besoin d’aide, le service est gratuit.

La chaîne de magasins de café a piloté le service dans sept villes américaines et le déploie aujourd’hui à travers le pays.

Plus tôt ce mois-ci, Susan est entrée dans un Starbucks de Seattle et, en utilisant Aira, a pu demander à un agent distant de décrire la disposition du magasin afin qu’elle puisse accéder à la ligne de commande et au point de vente, lui lire le menu et décrire les options dans les caisses de pâtisserie, de prêt-à-manger et de boisson et sur les comptoirs.

«Cela m’aide à analyser l’environnement, à comprendre ce qu’il y a et à le faire rapidement», a-t-elle déclaré.

Au lieu d’essayer de me souvenir de ce qui est sur le menu, et peut-être de rater de nouvelles options saisonnières, via Aira, «je peux être comme tous les autres clients avec le même nombre de choix», dit-elle.

Starbucks a testé pour la première fois le service Aira dans sept villes américaines au début de cette année, y compris dans son magasin de signature à Washington, DC, l’un des neuf magasins de signature dans le monde qui offrent un espace pour la communauté sourde et malentendante pour se connecter via la langue des signes et célébrer la culture sourde. . Les partenaires (employés) qui travaillent dans ces magasins maîtrisent tous la langue des signes.

Matthew Gilsbach, directeur de magasin au DC Signing Store, déclare que la réaction des clients au service Aira «a été tout simplement positive. C’est un outil de plus que nous pouvons utiliser pour que les clients soient eux-mêmes et indépendants. Et les clients comme les partenaires estiment qu’il n’y a plus de barrières entre eux. Ils peuvent apprendre à se connaître, établir des relations et avoir ces connexions: d’un humain à un autre humain » […]

Susan a ajouté: «Il y avait des moments où je n’allais pas chez Starbucks pour commander quelque chose parce que je ne me souvenais pas du nom particulier de celui-ci… ou ont-ils maintenant Pumpkin Spice Latte? (Avec Aira), je peux scanner et voir ça, oh, ils portent aussi des madeleines que ma fille adore et je peux les acheter et les ramener à la maison et lui apporter quelque chose de spécial.