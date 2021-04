Utilisations inconnues du dentifrice incroyablement pratique | Vie

En plus d’aider à garder vos dents propres et saines, le dentifrice a de nombreuses autres utilisations. Prenez note de certaines des inconnues des utilisations incroyablement pratiques du dentifrice.

Si vous suivez régulièrement le contenu de la verticale Life de ComputerHoy.com, vous devez déjà savoir que les produits quotidiens que nous utilisons au quotidien ont bien plus d’applications que l’utilitaire pour lequel ils ont été conçus. Pour cette raison, si vous êtes un peu créatif, vous pouvez tirer le meilleur parti des choses que nous avons tous à la maison.

Des articles simples comme des cintres ou des pinces à linge, des produits de nettoyage courants comme du détergent à lessive ou du savon à vaisselle, ou des ingrédients comme le sel de table ou le lait ont des applications alternatives intéressantes qui sont incroyablement utiles et utiles. Ils peuvent vous sortir de plus d’une hâte.

Aujourd’hui, nous allons nous concentrer sur les utilisations inconnues du dentifrice qui vous surprendra par sa grande utilité. Prenez note de certaines des applications les plus curieuses et pratiques du dentifrice:

Supprimer les marques des chaussures. Si vos chaussures ont des marques, vous pouvez les enlever en appliquant du dentifrice et en les frottant avec un chiffon humide. Nettoyer le caoutchouc des chaussures. Le caoutchouc blanc des chaussures a l’air neuf si vous le frottez avec un peu de dentifrice et une brosse. Retirez les restes de dentifrice avec un chiffon humide et vous verrez le résultat. Nettoyez la plaque de votre fer à repasser. La plaque du fer se salit à l’usage et vous pouvez la nettoyer facilement avec du dentifrice. Appliquez et frottez avec un chiffon, puis retirez les restes avec un chiffon humide. Empêche les verres de s’embuer. Le dentifrice peut empêcher vos lunettes de plongée ou de ski de s’embuer. Appliquez un peu de dentifrice puis nettoyez-les, et vous verrez que le brouillard cesse de s’accumuler sur les cristaux.

Empêche le miroir de la salle de bain de s’embuer. Le même effet a sur le miroir de la salle de bain. Mettez du dentifrice sur le miroir et essuyez-le, et il ne sera pas si embué. Élimine les taches d’encre ou de rouge à lèvres. Appliquez du dentifrice sur ces types de taches et frottez le tissu avec une brosse. Ensuite, lavez normalement le vêtement en machine. Obtenez des surfaces brillantes. Les ingrédients abrasifs fins du dentifrice en font un produit idéal pour le polissage des surfaces. Vous pouvez les utiliser sur les éléments chromés de la salle de bain ou de la cuisine, ainsi que sur l’évier et la baignoire, ou sur les meubles avec des filigranes.