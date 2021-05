Utilisations inhabituelles du papier d’aluminium qui vous surprendront | Vie

Bien que le papier d’aluminium soit un produit très courant et présent dans toutes les cuisines, la vérité est que la plupart des gens n’en profitent pas pleinement. Prenez note de ces usages insolites qui vous surprendront par leur grande utilité.

Le papier aluminium est un élément qui ne manque dans aucune cuisine. C’est un produit très polyvalent que nous utilisons généralement pour emballer des sandwichs et autres plats à emporter, pour conserver les restes (bien que cela puisse être dangereux pour votre santé et qu’il soit préférable d’utiliser un film transparent à cet effet) ou pour effectuer certaines préparations, telles que comme aliments de papillote, pommes de terre rôties ou viande grillée.

Mais, au-delà de ces utilités, la feuille d’aluminium a d’autres utilisations moins courantes mais tout aussi pratiques et intéressantes. Il a beaucoup plus d’applications à la fois dans la cuisine et pour les tâches de nettoyage ou pour parler d’objets.

Si vous voulez commencer à tirer le meilleur parti du papier d’aluminium, attention à ces usages insolites qui vous surprendront :

Gardez les aliments et les boissons au chaud. Si vous voulez éviter que votre pain ou votre café ne refroidisse, l’envelopper dans du papier aluminium est une bonne idée. Le matériau permet de conserver la chaleur plus longtemps. Enlever la saleté tenace. Le fond d’une casserole ou d’une poêle a-t-il besoin d’un bon nettoyage ou devez-vous nettoyer la saleté tenace ? Le papier d’aluminium peut aider, tant que le matériau de l’objet que vous souhaitez traiter résiste à l’abrasion. Il suffit de froisser un morceau de papier aluminium et de l’utiliser comme tampon à récurer. argent polonais. Vos couverts et autres objets en argent peuvent retrouver leur éclat grâce à la feuille d’aluminium. Pour ce faire, tapissez une casserole de papier d’aluminium, remplissez-la d’eau froide et ajoutez deux cuillères à café de sel. Entrez les articles que vous souhaitez traiter, laissez-les pendant deux ou trois minutes, rincez et séchez. Garder le four propre. Tapisser le fond du four, du plat ou de la grille de papier d’aluminium pour éviter les éclaboussures et les déversements. De cette façon, au lieu de nettoyer le four, il suffira de retirer la feuille d’aluminium.

Affûter les ciseaux. Découpez un morceau de papier aluminium, pliez-le en plusieurs couches et coupez avec vos ciseaux pour les affûter. Nettoyer les bijoux. Pour nettoyer vos bijoux, tapissez un bol de papier d’aluminium, remplissez-le d’eau chaude et ajoutez une cuillère à soupe de détergent à lessive en poudre (pas de détergent liquide). Laissez vos bijoux pendant une minute dans cette solution, puis rincez et séchez à l’air. Nettoyer le fer. La base de votre fer a-t-elle connu des temps meilleurs ? S’il a des restes de tissu ou d’autres saletés, vous pouvez le nettoyer sur un morceau de papier d’aluminium. Faire un entonnoir. Si vous avez besoin de transférer du liquide d’un récipient à un autre, vous pouvez fabriquer un entonnoir de fortune en papier d’aluminium.