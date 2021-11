Utilisations surprenantes du riz au-delà du séchage de votre téléphone en cas de catastrophe | La vie

Le riz est l’un des aliments les plus consommés au monde, un emblème de gestion nationale et un dernier recours en cas de catastrophe technologique, mais il a aussi d’autres usages surprenants que vous n’aviez jamais imaginés.

Riz et technologie sont deux termes qui vont étonnamment de pair, même si heureusement, cela devient de moins en moins fréquent grâce aux protections IP de nombreux smartphones ces dernières années.

Et c’est lui qui n’a jamais mis son portable dans du riz dans l’espoir de le sauver des conséquences d’un plongeon involontaire.

En plus de la nourriture – elle est considérée comme la céréale la plus importante pour la consommation humaine et l’axe principal de la gastronomie de nombreux pays – et son utilisation surprenante dans le monde de la technologie pour éliminer l’humidité des téléphones portables mouillés, le riz a plusieurs autres utilisations que vous ne connaissiez probablement pas:

– Affûtez les lames du mixeur : Versez une demi-tasse de riz non cuit dans le verre et broyez pendant 2 minutes, répétez si nécessaire. Le riz obtient un effet de ponçage qui aide à récupérer une partie de l’acuité d’origine des lames.

– Chauffe-mains: Créez un petit sac de coton et remplissez-le de riz non cuit aux deux tiers. Mettez le sachet au micro-ondes pendant 30 secondes et mettez-le dans votre poche, le riz gardera vos mains au chaud pendant environ 15 minutes.

– Nettoyer des vases ou des bouteilles : pour enlever la saleté tenace des coins des vases et des bouteilles. Ajouter deux 2 cuillères à soupe de riz et un peu d’eau tiède, laisser tremper pendant environ 15 minutes. Maintenant, couvrez et secouez vigoureusement jusqu’à ce que la saleté tenace soit éliminée.

– Empêcher les outils de rouiller : Ajoutez du riz au fond de la boîte à outils, ou un sac de riz comme celui utilisé pour vous réchauffer les mains. Le riz absorbera l’humidité et vous vous assurerez que les outils ne développent pas de rouille.

– Nettoyage du moulin à café : Si vous avez besoin de moudre des épices ou du sucre, vous pouvez utiliser le moulin à café si vous avez préalablement moulu quelques grains de riz. Vous pourrez non seulement éliminer les résidus de café, mais aussi absorber son odeur et le préparer à une nouvelle utilisation.

– Empêche le sel de s’agglutiner : Ajoutez quelques grains de riz dans la salière, de blé normal ou complet. Il absorbe l’humidité et empêche le sel de créer des grumeaux qui rendent difficile la sortie des trous.

– Mûrir les fruits : Trempez les fruits dans le riz pour accélérer le processus de maturation. Le riz absorbe l’éthylène et aide le fruit à atteindre plus rapidement son moment optimal de consommation.

Connaissiez-vous toutes ces utilisations alternatives du riz ? Ce ne sont que quelques exemples, bien qu’il y en ait plus, certains osent même faire leur propre colle avec du riz, presque rien.